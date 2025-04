La Commissione: Siamo pronti a comprare più GNL dagli USA, per evitare i dazi

L’Unione europea è pronta a impegnarsi ad acquistare più gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti se questo può placare il presidente Trump e fargli riconsiderare le tariffe sulle importazioni dell’UE, ha dichiarato il commissario europeo per l’energia.

“C’è la possibilità di acquistare più GNL dagli Stati Uniti, ma naturalmente a condizioni che siano in linea con la nostra transizione [verde]”, ha dichiarato Dan Jørgensen, citato dal Financial Times. Il commissario si è anche vantato del fatto che l’UE ha in programma di installare quest’anno una quantità record di nuovi impianti eolici e solari, in quanto punta su queste due forme di energia per ridurre le bollette energetiche.

Il presidente Donald Trump ha iniziato a sollecitare l’Unione Europea a incrementare gli acquisti di petrolio greggio e gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti se vuole evitare i dazi su tutte le importazioni già a gennaio, quando si è insediato.

“L’unica cosa che possono fare rapidamente è comprare il nostro petrolio e il nostro gas”, aveva detto Trump ai media all’epoca. “Risolveremo la questione con le tariffe, oppure dovranno comprare il nostro petrolio e il nostro gas”.

Questa settimana, mentre raddoppiava la sua spinta tariffaria globale, Trump ha chiesto all’UE di impegnarsi ad acquistare 350 miliardi di dollari in più di GNL statunitense per cancellare il suo surplus commerciale con gli Stati Uniti.

“Abbiamo un deficit con l’Unione Europea di 350 miliardi di dollari che sparirà velocemente”, ha detto Trump, come citato da Politico. “Uno dei modi in cui può scomparire facilmente e rapidamente è che dovranno comprare la nostra energia da noi… possono comprarla, possiamo eliminare 350 miliardi di dollari in una settimana. Devono comprare e impegnarsi a comprare una quantità simile di energia”.

350 miliardi di dollari di GNL corrispondono a circa 40 milioni di tonnellate di carburante super refrigerato. L’anno scorso le importazioni totali di GNL dell’UE sono state di circa 75 milioni di tonnellate, secondo l’agenzia statistica del blocco, Eurostat .

In realtà non si tratta di comprare dei carichi spot in più, ma quello che sarebbe necessario è concludere dei contratti di lungo termine a prezzi contenuti. Quello che il mercto TTF della UE, poco intelligentemente, voleva evitare.