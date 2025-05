Un giorno, molto prossimo, potremo vedere quello che non vediamo, perfino a palpebre chiuse! Un team internazionale guidato da scienziati cinesi ha sviluppato lenti a contatto innovative che consentono di vedere la luce nel vicino infrarosso, un progresso che potrebbe trasformare la diagnostica medica e le tecnologie di assistenza visiva. Lo studio, pubblicato giovedì sulla rivista Cell, unisce neuroscienze visive ed elementi delle terre rare per creare lenti trasparenti e indossabili, capaci di convertire la luce infrarossa invisibile in immagini visibili.

Vedere l’invisibile! Una nuova frontiera per la visione umana

L’occhio umano percepisce solo la luce con lunghezze d’onda tra 400 e 700 nanometri, limitando la nostra capacità di cogliere molte informazioni presenti in natura. La luce nel vicino infrarosso, con lunghezze d’onda tra 700 e 2.500 nanometri, è ideale per penetrare i tessuti biologici senza causare danni da radiazioni. Grazie a questa caratteristica, potrebbe rivoluzionare settori come la medicina e la sicurezza.

I ricercatori dell’Università di Scienza e Tecnologia della Cina, dell’Università di Fudan e della Scuola di Medicina dell’Università del Massachusetts hanno utilizzato elementi delle terre rare per trasformare tre diverse lunghezze d’onda infrarosse in luce visibile rossa, verde e blu. I

n passato, lo stesso team aveva sviluppato un nanomateriale che, iniettato nella retina di animali, permetteva loro di vedere la luce infrarossa. Le iniezioni retiniche non sono praticabili per gli esseri umani per motivi di sicurezza, per cui il team ha puntato su una soluzione non invasiva: lenti a contatto morbide.

Come funzionano le lenti

Il team ha modificato la superficie di nanoparticelle di terre rare, rendendole disperdibili in soluzioni polimeriche per creare lenti a contatto altamente trasparenti. Il cuore della tecnologia sono proprio le Nanoparticelle a Riconversione (UCNPs), materiali speciali che hanno la capacità unica di assorbire fotoni di bassa energia (come la luce infrarossa vicina, NIR) e riemettere fotoni di energia più alta (come la luce visibile). In pratica, trasformano la luce invisibile (NIR) in luce visibile.

I volontari che le hanno indossate sono riusciti a distinguere modelli infrarossi, codici temporali e persino tre diversi “colori” di luce infrarossa, ampliando di fatto lo spettro visivo umano oltre i suoi limiti naturali.

Le incredibili applicazioni pratiche future

Dato che la luce infrarossa è in grado di penetrare i tessuti, queste lenti permettono, paradossalmente di “Vedere” anche con le palpebre chiuse.

Questa tecnologia non invasiva ha un potenziale enorme in diversi ambiti:

Diagnostica medica : la capacità di vedere attraverso i tessuti biologici potrebbe migliorare le tecniche di imaging non invasive.

: la capacità di vedere attraverso i tessuti biologici potrebbe migliorare le tecniche di imaging non invasive. Sicurezza e operazioni di soccorso : le lenti permettono di vedere in condizioni di scarsa visibilità, come nebbia o polvere, senza bisogno di dispositivi ingombranti come i visori notturni.

: le lenti permettono di vedere in condizioni di scarsa visibilità, come nebbia o polvere, senza bisogno di dispositivi ingombranti come i visori notturni. Assistenza visiva: potrebbero aiutare persone con daltonismo o altri disturbi visivi, offrendo un’esperienza visiva più naturale rispetto alle tecnologie esistenti.

A differenza dei visori notturni, queste lenti non richiedono fonti di energia e offrono un’esperienza visiva fluida e confortevole. Sebbene la tecnologia sia ancora in fase sperimentale, i ricercatori sono ottimisti: le lenti potrebbero non solo aiutare chi ha problemi di vista, ma anche rivoluzionare il modo in cui interagiamo con lo spettro della luce invisibile. Si potrà vedere anche di notte, basandosi appunto sull’infrarosso.

Apriremo una nuova era della visione umana? Lo sapremo presto, ma sarebbe molto interessante poter vedere di notte.