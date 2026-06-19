L’energia a fusione fa sul serio: Helion ottiene il via libera per il primo impianto commerciale (e Microsoft aspetta al varco)

Negli Stati Uniti l’innovazione tecnologica sembra viaggiare a un ritmo decisamente diverso rispetto ai lenti salotti burocratici europei. Mentre il Vecchio Continente discute su come tassare le emissioni e finanziare una complessa transizione verde, Oltreoceano la società americana Helion Energy ha appena portato a casa un risultato storico: le prime autorizzazioni normative al mondo per costruire e operare una centrale elettrica a fusione nucleare. Un passo che potrebbe riscrivere la base stessa dell’economia dell’energia.

Il Dipartimento della Salute dello Stato di Washington (DOH) ha infatti rilasciato alla società due licenze cruciali per l’impiego di materiali e per le emissioni radioattive. Questo semaforo verde permette a Helion di avviare immediatamente la costruzione dell’edificio dei generatori presso l’impianto “Orion” a Malaga.

La promessa della fusione: energia su richiesta e a basso costo marginale

Se ne parla da decenni, ma oggi le scadenze sono reali. La tecnologia a fusione riproduce le reazioni fisiche che avvengono nel Sole, spremendo enormi quantità di energia da atomi leggeri, come gli isotopi dell’idrogeno. Dal punto di vista industriale ed economico, i vantaggi sono formidabili. A differenza della fissione nucleare tradizionale, la fusione non lascia in eredità scorie radioattive critiche a lungo termine. Soprattutto, al contrario di eolico e solare, non è soggetta a intermittenza: funziona on demand, senza dover drenare capitali per i colossali investimenti nello stoccaggio a batterie che oggi zavorrano la stabilità della rete elettrica moderna. Un’infrastruttura di questo tipo agisce come un potente moltiplicatore, liberando risorse per spingere l’economia reale piuttosto che per tappare i buchi fisiologici delle reti dipendenti dal meteo.

Per inquadrare la questione a livello tecnico:

Fissione Nucleare: Energia stabile, ma con alti costi normativi e sfide legate alle scorie a lungo termine.

Energia stabile, ma con alti costi normativi e sfide legate alle scorie a lungo termine. Rinnovabili (Sole/Vento): Nessuna emissione diretta, ma elevata intermittenza e altissimi costi di stoccaggio sulla rete.

Nessuna emissione diretta, ma elevata intermittenza e altissimi costi di stoccaggio sulla rete. Fusione (Helion): Nessuna scoria a lungo termine, energia continua su richiesta, abbattimento dei costi marginali (in fase di sviluppo finale).

Ricordiamo che Helion è solo una delle diverse start up che ha promesso la fusione. Anche Commonwealth Fusion sta costruendo la propria macchina energetica e spera di avereil modello dimostrativo operativo il prossimo anno.

Il paradosso normativo: perché la severa NRC è rimasta fuori

Un dettaglio che strapperà un sorriso a chi conosce la rigidità degli enti regolatori americani è l’assenza, in questa fase, della Nuclear Regulatory Commission (NRC). Come mai l’ente supremo del nucleare non ha messo i bastoni tra le ruote?

Grazie all’ADVANCE Act del 2024, il Congresso degli Stati Uniti ha ratificato un principio tecnico essenziale: la fusione ha un profilo di sicurezza radicalmente diverso dalla fissione. Non essendoci il rischio di reazioni a catena incontrollate, la tecnologia è stata normata nel quadro dei “materiali sottoprodotti”, mettendola di fatto nella stessa categoria di rischio degli acceleratori di particelle o dei macchinari ospedalieri avanzati. Questo sblocco normativo e l’approccio snello dello Stato di Washington abbattono i costi di compliance burocratica e accelerano i tempi cantieristici in modo spettacolare.

La vera sfida: l’energia netta e il patto con Big Tech

Nonostante l’entusiasmo, c’è un ostacolo fisico da superare. Finora, nessun reattore a fusione è riuscito a generare commercialmente più energia di quanta ne consumi per attivare la reazione. Helion, tuttavia, pur non avendo ancora pubblicato paper sottoposti a revisione paritaria sull’impianto finale, procede spedita verso la fase commerciale. E i mercati ci credono, o quantomeno scommettono.

La società ha infatti firmato un accordo vincolante con Microsoft per fornire 50 MW di potenza a un data center già entro il 2028, con tanto di accordo di interconnessione garantito con la rete elettrica della Chelan County.

Se Helion vincerà questa affascinante scommessa tecnica, l’impatto sull’economia americana sarà dirompente: energia abbondante, sicura e a basso costo, pronta ad alimentare le energivore infrastrutture dell’intelligenza artificiale e l’apparato industriale. Se, viceversa, si tratterà dell’ennesima promessa ritardata, almeno avranno dimostrato che l’ostacolo non era nei burocrati, ma nella fisica. Non ci resta che attendere il 2028.