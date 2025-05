Le ricerche su Google per la prima volta in calo. Il titolo crolla in borsa

Le ricerche su Google sono diminuite su Safari per la prima volta in assoluto il mese scorso, ha dichiarato mercoledì Eddy Cue, vicepresidente senior dei servizi Apple, durante il processo antitrust contro Google. “Non era mai successo in 22 anni”, ha aggiunto Cue. La notizia è riportata da Verge.

Cue ha collegato il calo delle ricerche al crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale, che l’azienda sta ora valutando di integrare in Safari. L’ascesa della ricerca web in strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT, Perplexity, Gemini e Microsoft Copilot potrebbe rendere gli utenti meno propensi a visitare Google come principale fonte di informazioni.

Google attualmente paga ad Apple circa 20 miliardi di dollari per rendere il suo motore di ricerca quello predefinito in Safari, e una diminuzione delle ricerche potrebbe significare meno soldi per Apple. “Ho perso molto sonno a pensarci”, ha detto Cue, quando ha considerato cosa farebbe Apple senza le entrate provenienti da Google Search. Nello stesso tempo non ha senso per Google pagare per un inserimento che non ha senso.

Mentre Google e altre aziende continuano ad abbracciare l’IA, il traffico verso i siti web che normalmente riceverebbero clic dai risultati di ricerca sta diminuendo, infliggendo un duro colpo ad alcune aziende.

In risposta alle preoccupazioni dei proprietari di siti indipendenti, il vicepresidente di Google Search Pandu Nayak ha affermato di non poter offrire ‘alcuna garanzia’ che la situazione cambierà. Anzi il fatto che Google search abbia introdotto una AI nelle ricerche, che viene a rendere meno utile consultare i siti, suona come una sota di ammissione di sconfitta e rischia di rendere i ritorni economici da motore di ricerca secondari.

Ovviamente questa notizia ha avuto subito un peso sulla quotazione di Google-Alphabet, ch è calata seccamente del 7%

Forse la vera rivoluaizone della AI è quella di aver rivelato che grandi complessi come Alphabet sono dei “Re nudi”. Google Search, senza adeguati correttivi, rischia di diventare obsoleto come una carrozza a cavalli in mezzo alle automobili