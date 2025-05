La Cina si affida alla AI di Deepseek per aiutare la progettazione dei propri caccia

La Cina ha iniziato a utilizzare la piattaforma di intelligenza artificiale (IA) DeepSeek per supportare la progettazione di nuovi velivoli militari, secondo quanto riportato dal South China Morning Post.

La startup cinese DeepSeek si posiziona come soluzione alternativa economica in concorrenza con le aziende tecnologiche statunitensi.

“La tecnologia ha già dimostrato un potenziale promettente” e ha fornito ‘nuove idee e approcci per la ricerca e lo sviluppo aerospaziale futuro’, ha affermato Wang Yongqing, capo progettista dello Shenyang Aircraft Design Institute cinese, parte della Aviation Industry Corporation of China, azienda statale.

L’istituto, che si concentra sullo sviluppo di jet da combattimento avanzati come il J-15 e il J-35, utilizza l’IA per ridurre le attività di routine e consentire agli sviluppatori di concentrarsi sul lavoro di progettazione chiave.

Lo sviluppo di aerei da combattimento è una pietra miliare fondamentale nel settore della difesa di Pechino.

L’anno scorso, secondo quanto riferito, la Cina ha completato il volo inaugurale del suo velivolo da combattimento di sesta generazione, un passo significativo nel suo tentativo di sfidare il primato degli Stati Uniti nei sistemi di combattimento aereo.

Sebbene i dettagli specifici rimangano sconosciuti, il design ad ala doppia delta del velivolo suggerisce un’ottimizzazione per velocità supersoniche e si prevede che sarà dotato di avanzate capacità stealth per migliorare la sua capacità di eludere i radar.

Espansione delle soluzioni di IA

Pechino sta rapidamente adottando DeepSeek in diversi settori.

Secondo quanto riportato dai media locali, i modelli linguistici di grandi dimensioni di questo strumento di intelligenza artificiale vengono utilizzati nell’assistenza sanitaria militare cinese per aiutare i medici nella pianificazione delle cure, fornire supporto psicologico ai soldati e assistere le truppe nell’allenamento fisico.

In futuro, nel settore della difesa, l’intelligenza artificiale potrebbe essere integrata per migliorare le prestazioni in combattimento, aumentare l’efficacia delle tattiche di sciame dei droni, rendere più realistico ed efficiente l’addestramento dei piloti e supportare il processo decisionale sul campo di battaglia.