Le multe alle navi “Made in China” rischiano di far saltare il commercio USA di GNL e Carbone

L’amministrazione Trump ha redatto, non ancora firmato, un ordine esecutivo per imporre multe fino a 1,5 milioni di dollari per ogni scalo portuale alle navi costruite in Cina che fanno scalo nei porti statunitensi. La tassa è un tentativo di rilanciare l’industria cantieristica statunitense, da tempo in declino, con l’amministrazione che accusa la Cina di “pratiche sleali”.

Sfortunatamente, le potenziali tasse portuali, non ancora emesse, stanno già avendo un effetto deleterio su molteplici settori dell’economia, limitando la disponibilità di navi necessarie per trasportare energia, minerali, prodotti agricoli, materiali da costruzione e manufatti verso acquirenti internazionali.

Il mese scorso, Ernie Thrasher, CEO di Xcoal Energy & Resources, società di commercializzazione del carbone con sede in Pennsylvania, ha dichiarato a Reuters che gli armatori si sono già rifiutati di fornire offerte per future spedizioni di carbone statunitense a causa delle tasse proposte dall’USTR (Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti).

Thrasher stima che l’attuazione delle tasse punitive potrebbe bloccare le esportazioni di carbone statunitense entro 60 giorni, mettendo a rischio spedizioni per un valore di 130 miliardi di dollari.

Thrasher afferma che le tasse potrebbero aggiungere fino al 35% al costo del carbone statunitense, rendendolo non competitivo sul mercato globale. Chris Hamilton, CEO della West Virginia Coal Association, ha detto a Reuters che le scorte di carbone invenduto si stanno rapidamente accumulando, con le miniere di carbone che si preparano a licenziare i minatori.

“La perdita di posti di lavoro diretti e indiretti sarebbe catastrofica”, ha detto Thrasher.

Ma l’industria del carbone non è l’unica materia prima energetica che rischia di soffrire a causa delle tasse sulle navi.

Secondo l’American Petroleum Institute, le tasse proposte potrebbero anche rendere più difficile per gli Stati Uniti esportare petrolio, gas naturale liquefatto (GNL) e combustibili raffinati.

Secondo l’associazione marittima BIMCO, pochissimi operatori marittimi sono in grado di soddisfare il requisito dell’amministrazione Trump secondo cui almeno il 20% delle esportazioni statunitensi deve essere trasportato su navi costruite e battenti bandiera statunitense, cosa che probabilmente colpirà le esportazioni energetiche statunitensi “…specificamente il gas naturale liquefatto (GNL) poiché non ci sono navi metaniere costruite e battenti bandiera statunitense in funzione né in ordinazione”, ha affermato BIMCO.

La tassa minerebbe gli attuali obiettivi energetici dell’amministrazione. Come uno dei suoi primi ordini esecutivi, Trump ha accelerato il processo di licenza per l’esportazione di GNL (ottenendo tempi di licenza sei volte inferiori a quelli visti durante l’amministrazione Biden, che ha revocato queste riforme), ridotto i tempi di autorizzazione per le perforazioni su terreni federali (aumentando le richieste di permesso del 300%), corretto il New Source Review (che penalizzava le aziende per la riparazione e l’aggiornamento delle centrali a carbone) e aperto milioni di acri allo sviluppo energetico nazionale. Trump ha avvertito l’Europa occidentale già nel 2017 di fare affidamento sul gas naturale americano piuttosto che sull’energia russa.

Nel frattempo, è probabile che gli agricoltori statunitensi vengano coinvolti nel fuoco incrociato della lotta sulle tasse per le navi cinesi.

Il mese scorso, tre commercianti di esportazioni di grano statunitensi hanno dichiarato a Reuters che l’impossibilità di assicurarsi il trasporto marittimo stava già limitando la loro capacità di vendere prodotti agricoli statunitensi sfusi come mais, soia e grano. Secondo i dati commerciali dell’U.S. Census Bureau, gli Stati Uniti hanno esportato oltre 64 miliardi di dollari in colture sfuse, oli vegetali e mangimi sfusi nel 2024. Il Farm Bureau stima che gli esportatori agricoli sfusi potrebbero vedere i loro costi di trasporto annuali aumentare da 372 milioni a 930 milioni di dollari a causa delle tasse proposte.

L’ambiziosa proposta dell’USTR mira a spostare le esportazioni nazionali su navi costruite e battenti bandiera statunitense. Tuttavia, al momento è impraticabile: Reuters stima che le navi mercantili battenti bandiera statunitense siano attualmente meno di 200, e ancora meno quelle costruite negli Stati Uniti.

La Cina è, di gran lunga, il più grande costruttore di navi da carico, con l’81% della flotta globale di navi portacontainer e il 75% delle navi portarinfuse costruite nei cantieri navali cinesi. Si tratta di un aumento enorme rispetto a 25 anni fa, quando la Cina deteneva solo una fetta del 5% del mercato della cantieristica navale. Al contrario, i cantieri navali statunitensi stanno attualmente costruendo meno dello 0,01% delle navi da carico mondiali per tonnellaggio, a causa di una forte preferenza dei cantieri americani per navi da guerra da miliardi di dollari rispetto alle navi da carico commerciali. Un’inversione della tendenza è anche possibile, ma non nell’arco di pochi mesi.