Reindustrializzazione degli USA: adesso viene la “Fase due” e riguarderà il dollaro

In soli cinque giorni, Donald Trump ha creato un clima di grande incertezza economica in tutto il mondo, facendo crollare indici di borsa e prezzi delle materie prime. Cosa succederà ora?

L’inizio della risposta si trova in una frase pronunciata la scorsa estate in un’intervista all’agenzia di stampa finanziaria Bloomberg: “Noi [gli Stati Uniti] abbiamo un grosso problema di tassi di cambio (…). Nessuno vuole comprare i nostri prodotti perché sono troppo cari! (…) È un peso enorme”.

Dopo lo tsunami dei dazi, la svalutazione del dollaro sarebbe la prossima ondata. Fa addirittura parte del piano elaborato da Donald Trump e ispirato dal suo giovane “capo economista”, Stephen Miran, nuovo presidente del prestigioso Council of Economic Advisers (CEA) della Casa Bianca.

La “dottrina Miran” fa il suo corso

In cosa consiste, in sintesi, la “dottrina Miran”? Dopo una prima massiccia ondata di dazi contro il mondo, il passo successivo consiste nell’esercitare pressioni sui Paesi stranieri e sugli investitori privati affinché scarichino i loro dollari. Questo ridurrebbe automaticamente il suo valore sui mercati. Già oggi, infatti, il biglietto verde è sopravvalutato a causa del suo status di valuta di riferimento a livello mondiale, utilizzata come riserva e principale mezzo di pagamento negli scambi commerciali.

L’obiettivo dell’amministrazione Trump con questo metodo è che il nuovo dollaro, non essendo più sopravvalutato, renderà più facile per gli Stati Uniti esportare, in quanto sarà più economico, e quindi aumenterà gli ordini delle industrie del Paese, che saranno in una posizione migliore per competere con la Cina. Un’altra ambizione di questa dottrina è quella di attirare maggiori investimenti da parte di aziende straniere negli Stati Uniti, perché l’esportazione di merci negli Stati Uniti diventerà molto più costosa con un dollaro più debole e alti dazi doganali.