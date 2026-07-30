Le Fratture di Venere: il “gemello” della Terra è vivo e nasconde un cuore in fiamme

Venere doveva essere un sasso morto e inerte nello spazio. Schiacciato da un’atmosfera tossica e cotto a temperature inimmaginabili, sembrava un mondo ormai spento da ere geologiche. Eppure, le nostre vecchie certezze scientifiche stanno per crollare miseramente. Sotto una spessa coltre di nubi cariche di acido solforico, la superficie venusiana si sta spaccando in questo preciso istante.

Enormi faglie si aprono nel terreno, rivelando che il cuore del pianeta batte ancora forte. Questa scoperta spiazzante cambia radicalmente tutto quello che pensavamo di sapere sul nostro inquietante vicino di casa. Una ricerca pubblicata su Nature ha rivelato questo aspetto che sinora era sconosciuto.

Venere viene spesso definito il “gemello” della Terra. Le dimensioni planetarie e la massa complessiva sono quasi identiche alle nostre. Ma le condizioni in superficie sono una vera e propria visione dell’apocalisse. Non ci sono mari, oceani o fiumi. L’aria è un denso e soffocante muro di anidride carbonica. La temperatura media sfiora i 465 gradi Celsius, una fornace perenne capace di fondere persino il piombo in pochi minuti.

Un ambiente così estremo e letale ha sempre reso difficilissime le esplorazioni dirette. Fino a poco tempo fa, gli scienziati credevano semplicemente che Venere fosse sigillato e immobile da oltre cento milioni di anni. Nuove simulazioni tridimensionali ad altissima risoluzione cambiano ora le carte in tavola. Lo studio è stato condotto dal Politecnico Federale di Zurigo (ETH).

I ricercatori hanno scoperto con stupore che enormi vallate si stanno ancora formando. Parliamo di spaccature colossali che, in alcuni casi studiati, si estendono in lunghezza per quasi 10.000 chilometri. Una cicatrice immensa, grande quanto un intero continente terrestre.

Sulla Terra, la crosta è divisa in un puzzle di placche tettoniche che si scontrano e scivolano in continuazione. Su Venere questo comodo sistema di sfogo dinamico manca del tutto. La sua superficie è un guscio rigido e continuo.

Tuttavia, il calore profondo del pianeta ha un disperato bisogno di uscire. Questa immensa energia termica crea dei rigonfiamenti di materiale rovente che spingono verso l’alto, stirando e spaccando la crosta esterna con una forza inimmaginabile.

Le faglie venusiane, incredibilmente, si allargano a una velocità impressionante. I nuovi dati indicano un’espansione compresa tra i 3 e i 10 centimetri all’anno. È un ritmo vertiginoso, del tutto paragonabile a quello delle nostre placche terrestri.

Le simulazioni dimostrano che queste immense spaccature sono attive oggi. Nel peggiore dei casi, si sono fermate al massimo qualche decina di milioni di anni fa. Un semplice e rapido battito di ciglia su scala geologica.

Ma come fanno gli studiosi a essere così sicuri dell’età di queste voragini chilometriche? La risposta sta in un preciso orologio geologico nascosto nel paesaggio, visibile grazie ai vecchi radar spaziali.

Quando una spaccatura è giovane, il materiale rovente sottostante spinge verso l’alto i bordi della faglia. Si creano così catene montuose molto ampie e ripide ai lati della profonda frattura.

Sulla Terra, il vento, le forti piogge e il ghiaccio consumerebbero queste vette in fretta. L’erosione piallerebbe tutto il paesaggio. Su Venere, invece, l’erosione atmosferica è praticamente inesistente.

Le rocce restano esattamente dove la brutale forza del pianeta le ha spinte. Confrontando i modelli computerizzati moderni con le vecchie mappe della sonda Magellan degli anni ’90, i conti tornano alla perfezione.

Regioni specifiche, come il maestoso Ganis Chasma o il Devana Chasma, presentano creste enormi e completamente intatte. I rilievi sono nitidi. È il segno inequivocabile di un’attività geologica recente o in pieno svolgimento sotto la fitta nebbia.

Ecco un rapido confronto per comprendere le differenze profonde tra i due pianeti:

Motore geologico: Sulla Terra abbiamo le placche tettoniche. Su Venere domina la deformazione cruda della crosta spinta dal calore interno.

Sulla Terra abbiamo le placche tettoniche. Su Venere domina la deformazione cruda della crosta spinta dal calore interno. Erosione del suolo: Sulla Terra è altissima per via del clima. Su Venere è quasi nulla.

Sulla Terra è altissima per via del clima. Su Venere è quasi nulla. Apertura delle faglie: Sulla Terra è di 2-5 cm all’anno. Su Venere tocca i 3-10 cm all’anno.

Questa vitalità inaspettata riaccende la pura curiosità per l’esplorazione spaziale. Mentre noi cerchiamo affannosamente pianeti abitabili lontani anni luce, il nostro vicino ci nascondeva un segreto gigantesco.

Le principali agenzie spaziali si preparano a tornare presto tra quelle nubi tossiche. La NASA lavora alle sonde VERITAS e DAVINCI, mentre l’Europa lancerà la sonda EnVision prevista per l’anno 2031.

Questi nuovi occhi elettronici cercheranno di guardare oltre l’oscurità acida. La sfida tecnologica per mappare con chiarezza una superficie a quasi 500 gradi è immensa e affascinante.

Comprendere come un pianeta roccioso così simile al nostro si sia trasformato in un inferno inospitale è fondamentale per la scienza. L’universo ci ricorda costantemente che non c’è nulla di fermo o scontato. Nemmeno su un sasso infuocato e all’apparenza morto come l’infernale Venere.