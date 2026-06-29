Le dieci decisioni che hanno cambiato il destino dell’Italia negli ultimi 50 anni

Il 26 giugno 2026 Le Figaro Magazine ha pubblicato un’ampia inchiesta, firmata da Ghislain de Montalembert e costruita sul rapporto elaborato dal Thomas More Institute, nella quale vengono individuate cinquanta decisioni politiche che, secondo gli autori, hanno contribuito in modo determinante al progressivo declino economico, sociale e istituzionale della Francia negli ultimi cinquant’anni.

L’originalità di quel lavoro non consiste tanto nel giudizio espresso sulle singole riforme, quanto nel metodo seguito. Invece di limitarsi a descrivere le difficoltà della Francia contemporanea, il rapporto individua le decisioni politiche che, nel corso del tempo, ne hanno modificato la traiettoria. L’idea di fondo è semplice: il presente non nasce per caso, ma è il risultato di una lunga successione di scelte, di riforme, di omissioni e di rinvii che finiscono per incidere profondamente sul destino di una nazione.

Prendendo spunto da questa metodologia, abbiamo provato a svolgere un analogo esercizio riferito all’Italia.

Non cinquanta decisioni, ma dieci.

Non perché gli errori della classe dirigente italiana siano stati soltanto dieci, ma perché questi rappresentano, a nostro giudizio, gli snodi strategici che più hanno influenzato la vita economica, politica, sociale e persino identitaria del Paese negli ultimi cinquant’anni.

Italia e Francia sono realtà profondamente diverse. Differiscono per struttura istituzionale, organizzazione dello Stato, composizione del tessuto produttivo e storia politica. Tuttavia entrambe hanno affrontato le stesse grandi trasformazioni: la globalizzazione, l’integrazione europea, la rivoluzione tecnologica, la crisi demografica, l’aumento della spesa pubblica, la crescente competizione internazionale e l’indebolimento del ruolo degli Stati nazionali.

Alcuni errori risultano quindi sorprendentemente simili; altri sono invece esclusivamente italiani.

L’obiettivo di questo lavoro non è individuare responsabilità di singoli governi o di specifiche maggioranze parlamentari. Sarebbe un esercizio tanto semplice quanto sterile. L’obiettivo è invece comprendere quali decisioni, o quali mancate decisioni, abbiano inciso maggiormente sulla traiettoria dell’Italia e continuino ancora oggi a condizionare il nostro sviluppo.

1981 – Il divorzio tra Tesoro e Banca d’Italia: l’inizio della spirale del debito

Pochi eventi hanno inciso sulla storia economica italiana quanto il cosiddetto “divorzio” tra il Tesoro e la Banca d’Italia del 1981.

Fino ad allora la Banca d’Italia garantiva il collocamento dei titoli pubblici rimasti invenduti nelle aste, assicurando allo Stato una forma di finanziamento che limitava la volatilità dei tassi d’interesse.

Con il divorzio questo meccanismo venne meno. Il Tesoro iniziò a finanziarsi integralmente sul mercato, attraverso aste competitive che, nel contesto della forte stretta monetaria internazionale dei primi anni Ottanta, determinarono un rapido e consistente aumento dei rendimenti richiesti dagli investitori. Il costo del servizio del debito aumentò in maniera esponenziale.

Sarebbe però storicamente scorretto attribuire esclusivamente al divorzio la responsabilità dell’esplosione del debito pubblico. L’errore decisivo fu un altro. La politica continuò infatti a espandere la spesa pubblica come se nulla fosse cambiato. Per molti anni l’inflazione aveva rappresentato una forma di tassazione implicita che riduceva progressivamente il valore reale del debito accumulato. Venuto meno quel meccanismo, lo Stato continuò a finanziare una parte crescente della spesa corrente ricorrendo sistematicamente al nuovo indebitamento.

L’aumento dei tassi d’interesse, unito all’assenza di una tempestiva disciplina della finanza pubblica, trasformò il debito da strumento eccezionale a componente strutturale dell’economia italiana.

Da quel momento lo Stato iniziò a destinare una quota crescente delle proprie risorse al pagamento degli interessi, sottraendole agli investimenti, alle infrastrutture, alla ricerca e allo sviluppo.

Ancora oggi il peso di quelle scelte continua a limitare la capacità dello Stato di programmare il proprio futuro.

Anni Ottanta e Novanta – La spesa pubblica come sostituto della politica industriale

Se il primo grande errore fu quello di consentire l’esplosione del debito pubblico, il secondo consistette nell’utilizzare sistematicamente la spesa pubblica come surrogato di una vera politica di sviluppo.

Per oltre quarant’anni la classe dirigente italiana ha spesso preferito distribuire risorse piuttosto che creare le condizioni affinché il sistema economico producesse nuova ricchezza.

Invece di affrontare i problemi strutturali dell’economia – bassa produttività, insufficiente innovazione, ritardi infrastrutturali, eccessiva burocrazia, limitata crescita dimensionale delle imprese e debolezza della ricerca – lo Stato è intervenuto prevalentemente attraverso l’espansione della spesa corrente.

Trasferimenti, incentivi, sussidi, agevolazioni, occupazione pubblica, pensionamenti anticipati e numerose forme di assistenza hanno progressivamente sostituito una moderna politica industriale.

Il problema non è stato l’intervento pubblico in sé. Tutti i grandi Paesi industrializzati utilizzano lo Stato come leva di sviluppo. L’errore italiano è consistito nell’aver privilegiato la distribuzione del reddito rispetto alla creazione di nuova ricchezza.

La spesa pubblica è così diventata uno strumento permanente di compensazione dei problemi economici anziché uno strumento temporaneo per superarli. Questa impostazione ha avuto effetti particolarmente evidenti nel Mezzogiorno.

In molte aree del Paese l’intervento pubblico ha finito per sostituire il mercato, l’impresa privata e gli investimenti produttivi, alimentando una dipendenza crescente dalla spesa statale.

La questione meridionale è stata amministrata più che risolta. Il risultato è stato un progressivo irrigidimento del sistema economico nazionale.

Le risorse destinate alla spesa corrente sono aumentate costantemente, mentre diminuivano gli investimenti produttivi, la capacità competitiva del sistema industriale e la crescita della produttività.

Nel tempo questo modello ha prodotto un circolo vizioso: la minore crescita economica rendeva necessaria ulteriore spesa pubblica per compensarne gli effetti sociali, alimentando nuovi disavanzi e nuovo debito.

È probabilmente questa una delle ragioni fondamentali per cui l’Italia, pur disponendo di un grande patrimonio imprenditoriale, manifatturiero e di risparmio privato, è cresciuta molto meno rispetto ad altre economie avanzate.

La politica economica ha progressivamente privilegiato la gestione del consenso rispetto alla costruzione dello sviluppo.

Anni Ottanta e Novanta – Il sistema pensionistico trasformato in uno strumento di consenso politico

Per molti anni il sistema pensionistico italiano ha smesso di svolgere esclusivamente la propria funzione previdenziale per diventare uno dei principali strumenti attraverso i quali la politica ha cercato di costruire consenso sociale.

L’obiettivo non era soltanto garantire una tutela a chi concludeva la propria vita lavorativa, ma anche utilizzare la previdenza come risposta a problemi che avrebbero richiesto strumenti completamente diversi: la disoccupazione, le crisi industriali, le ristrutturazioni aziendali e perfino la gestione del consenso elettorale.

Le baby pensioni, i pensionamenti anticipati, le numerose deroghe categoriali, i regimi privilegiati e le continue eccezioni hanno progressivamente alterato l’equilibrio finanziario del sistema.

L’uscita anticipata dal mercato del lavoro veniva spesso considerata una soluzione socialmente meno conflittuale rispetto a profonde riforme del mercato del lavoro o a politiche industriali capaci di creare nuova occupazione.

In realtà si trattava soltanto di trasferire nel tempo il costo delle decisioni presenti. La previdenza divenne così un vero e proprio ammortizzatore sociale permanente. Ciò che veniva risparmiato nel breve periodo sul piano politico si trasformava, nel medio e lungo termine, in una crescente rigidità della finanza pubblica.

Le riforme previdenziali introdotte negli anni Novanta e nei decenni successivi hanno certamente corretto molti squilibri, ma sono quasi sempre intervenute quando la sostenibilità del sistema era ormai seriamente compromessa e sotto la pressione dei mercati finanziari o degli impegni europei.

L’effetto economico è stato rilevante. L’aumento della spesa pensionistica ha progressivamente ridotto gli spazi disponibili per investimenti pubblici, ricerca, innovazione, infrastrutture e sostegno alla crescita.

Parallelamente si è determinato un crescente squilibrio tra generazioni.

I costi delle decisioni assunte in passato sono stati progressivamente trasferiti sui lavoratori più giovani, chiamati a sostenere un sistema molto più oneroso e destinati, a loro volta, a ricevere in futuro prestazioni generalmente meno favorevoli.

Il problema, dunque, non è stato soltanto previdenziale. È stato un errore di politica economica.

Per troppo tempo la previdenza è stata utilizzata come sostituto delle politiche per il lavoro, dello sviluppo industriale e della gestione delle crisi produttive.

Anziché affrontare le cause della perdita di competitività, si è preferito finanziare le conseguenze attraverso il sistema pensionistico.

Questa scelta ha contribuito ad aumentare la spesa pubblica, a irrigidire il bilancio dello Stato e a ridurre la capacità dell’Italia di investire sul proprio futuro.

1992-1999 – Maastricht, l’euro e l’illusione del vincolo esterno

Tra le decisioni che più profondamente hanno inciso sulla traiettoria economica dell’Italia repubblicana vi è senza dubbio l’adesione al Trattato di Maastricht e, successivamente, all’Unione economica e monetaria.

L’obiettivo politico della costruzione europea era coerente con la tradizione europeista dell’Italia e con la volontà di contribuire alla stabilità e all’integrazione del continente. L’errore non fu, dunque, la scelta europea in sé, bensì il modo in cui essa venne interpretata e perseguita.

Si affermò infatti la convinzione che l’accettazione di vincoli esterni avrebbe automaticamente imposto quella disciplina economica e finanziaria che la politica nazionale non era stata capace di costruire autonomamente. Nacque così la teoria del cosiddetto vincolo esterno, secondo la quale l’appartenenza all’Unione europea e, successivamente, alla moneta unica avrebbe garantito stabilità, rigore e competitività, correggendo quasi automaticamente le debolezze strutturali del Paese.

Col passare degli anni è apparso evidente come questa convinzione fosse, almeno in larga misura, illusoria. Le regole europee possono certamente favorire la disciplina di bilancio, ma non possono sostituire una strategia economica nazionale né risolvere automaticamente i limiti strutturali di un sistema produttivo.

L’aspetto più sottovalutato riguardò tuttavia l’ingresso nell’euro.

Con la moneta unica l’Italia rinunciava definitivamente allo strumento della svalutazione competitiva, che per decenni aveva consentito di attenuare gli squilibri di produttività rispetto ai principali concorrenti internazionali.

Da quel momento il recupero della competitività non sarebbe più potuto avvenire attraverso il cambio, ma soltanto mediante l’aumento della produttività, l’innovazione, gli investimenti, l’efficienza della pubblica amministrazione, la qualità del capitale umano e, inevitabilmente, anche attraverso l’evoluzione del costo del lavoro.

Si trattava di una trasformazione radicale del modello economico italiano. La classe dirigente dell’epoca ne sottovalutò profondamente la portata, ritenendo che economie profondamente diverse per struttura produttiva, finanza pubblica e mercato del lavoro potessero adattarsi automaticamente a un’unica politica monetaria.

Le riforme strutturali necessarie procedettero invece con estrema lentezza, mentre la produttività ristagnava e il sistema economico perdeva progressivamente competitività.

A questo si aggiunse un ulteriore limite.

Pur essendo uno dei Paesi fondatori dell’integrazione europea e una delle principali economie dell’Unione, l’Italia raramente riuscì a esercitare un’influenza politica proporzionata al proprio peso economico e demografico, finendo spesso per adattarsi a decisioni elaborate prevalentemente sulla base delle esigenze di altri sistemi economici.

Molte delle difficoltà che ancora oggi caratterizzano l’economia italiana trovano origine proprio in quella fase storica.

L’Italia aderì all’Unione economica e monetaria senza aver preventivamente costruito le condizioni economiche, istituzionali e politiche necessarie per operare efficacemente all’interno di un sistema profondamente diverso da quello nel quale si era sviluppata nei decenni precedenti.

La rinuncia alla sovranità monetaria avrebbe richiesto una pubblica amministrazione più efficiente, una finanza pubblica strutturalmente equilibrata, una moderna politica industriale, un sistema produttivo più dinamico e una maggiore capacità di incidere nei processi decisionali europei. Nessuna di queste condizioni risultava pienamente realizzata.

Prevalse invece la convinzione che il vincolo esterno avrebbe automaticamente corretto le debolezze strutturali del Paese. La classe dirigente italiana sostenne così l’adesione ai criteri di Maastricht e alla moneta unica più come una scelta di fiducia nel processo di integrazione europea che come il risultato di una piena valutazione delle conseguenze economiche e istituzionali di lungo periodo.

Per queste ragioni, l’adesione italiana al Trattato di Maastricht e all’euro, nelle modalità con cui venne preparata e realizzata, rappresenta uno dei più rilevanti errori strategici compiuti dalla classe dirigente italiana negli ultimi cinquant’anni.

Non perché l’obiettivo dell’integrazione europea fosse, in sé, necessariamente sbagliato, ma perché il Paese vi aderì senza aver adeguato preventivamente il proprio sistema economico, istituzionale e produttivo e senza aver costruito, all’interno dell’Unione, quel peso politico indispensabile per tutelare efficacemente il proprio interesse nazionale.

In larga misura, quella scelta fu sostenuta più come un atto di fiducia politica nel progetto europeo che come il risultato di una piena e consapevole valutazione delle conseguenze economiche di lungo periodo per l’Italia.

Gli effetti di quella decisione continuano ancora oggi a riflettersi sulla crescita economica, sulla competitività del sistema produttivo e sui margini di autonomia della politica economica nazionale.

Anni Novanta e Duemila – La rinuncia a una strategia industriale nazionale

Tra le decisioni che hanno maggiormente indebolito la capacità competitiva dell’Italia vi è la progressiva rinuncia a una vera strategia industriale nazionale.

Il problema non è stato privatizzare. Molti Paesi hanno realizzato importanti programmi di privatizzazione rafforzando, nello stesso tempo, la propria industria e la propria capacità competitiva. L’errore italiano è stato di natura completamente diversa.

Le principali dismissioni del patrimonio pubblico non sono quasi mai state inserite all’interno di un disegno strategico di medio e lungo periodo, volto a definire quali settori produttivi dovessero continuare a rappresentare un presidio permanente dell’interesse nazionale.

Troppo spesso le privatizzazioni sono state giustificate dall’esigenza di reperire risorse immediate per il bilancio dello Stato o di rispettare obiettivi di finanza pubblica, senza che esse producessero una riduzione significativa del debito pubblico e senza interrogarsi sulle conseguenze industriali di lungo periodo.

È mancata una visione complessiva.

Lo Stato ha ceduto partecipazioni societarie senza definire con chiarezza quali imprese, quali tecnologie, quali infrastrutture e quali filiere produttive dovessero rimanere sotto controllo nazionale per garantire sicurezza economica, autonomia tecnologica e capacità decisionale.

In numerosi casi il controllo delle imprese è passato ad assetti proprietari frammentati oppure a gruppi esteri.

In altri casi non sono stati trasferiti soltanto pacchetti azionari, ma anche brevetti, centri di ricerca, competenze tecnologiche, know-how industriale e funzioni decisionali costruite nel corso di decenni grazie agli investimenti dello Stato e dell’imprenditoria italiana.

Parallelamente si sono progressivamente indebolite ny6umerose filiere produttive considerate, all’epoca, facilmente sostituibili nell’ambito della globalizzazione.

Gli sviluppi geopolitici degli ultimi anni hanno dimostrato quanto quella valutazione fosse miope.

La pandemia, la crescente competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina, il ritorno delle politiche industriali, le tensioni sulle catene globali di approvvigionamento e il crescente valore strategico delle tecnologie critiche hanno riportato al centro il tema della sovranità economica.

Oggi tutte le principali economie avanzate sono tornate a considerare strategico il controllo delle proprie infrastrutture, delle filiere produttive essenziali e delle tecnologie più avanzate.

L’Italia affronta questa nuova stagione con strumenti significativamente più deboli rispetto al passato.

La convinzione, largamente diffusa negli anni Novanta e nei primi anni Duemila, secondo cui nell’economia globalizzata fosse ormai irrilevante la nazionalità del controllo delle grandi imprese si è rivelata uno dei più importanti errori di valutazione della classe dirigente italiana.

Il problema non è stato soltanto economico. È stato strategico.

La progressiva rinuncia a una politica industriale nazionale ha comportato anche una riduzione della capacità dello Stato di orientare lo sviluppo del Paese, di proteggere le competenze costruite nel tempo e di difendere il proprio interesse nazionale in settori decisivi per la sicurezza economica.

Per queste ragioni, l’assenza di una coerente strategia industriale rappresenta uno dei principali errori compiuti dall’Italia negli ultimi cinquant’anni. Non tanto perché lo Stato dovesse necessariamente mantenere il controllo diretto delle imprese, quanto perché avrebbe dovuto individuare con chiarezza quali asset strategici, quali tecnologie e quali filiere costituissero un patrimonio nazionale da preservare nell’interesse delle generazioni future.

Anni Ottanta-2025 – Uno Stato che non ha saputo riformare sé stesso

Tra i principali fattori che hanno progressivamente ridotto la competitività dell’Italia vi è l’incapacità dello Stato di riformare sé stesso.

Da oltre quarant’anni tutti i governi, indipendentemente dal colore politico, hanno individuato nella semplificazione amministrativa, nella riduzione della burocrazia e nell’efficienza della giustizia civile obiettivi prioritari. Eppure, nonostante decine di riforme annunciate, la macchina pubblica è rimasta sostanzialmente immutata nella sua struttura più profonda.

L’errore non consiste nell’esistenza di un’amministrazione pubblica ampia e articolata, indispensabile in uno Stato moderno, bensì nell’incapacità di renderla più semplice, più efficiente e maggiormente orientata ai risultati.

Nel corso degli anni si è progressivamente sviluppato un sistema caratterizzato da una crescente produzione normativa, dalla sovrapposizione delle competenze tra amministrazioni, da procedure sempre più complesse e da un continuo aumento degli adempimenti richiesti a cittadini e imprese.

Ogni nuova difficoltà ha spesso prodotto nuove norme anziché una revisione di quelle esistenti. La semplificazione è rimasta quasi sempre un obiettivo dichiarato, raramente realizzato.

A ciò si è aggiunta la cronica lentezza della giustizia civile.

In un’economia avanzata, la certezza del diritto rappresenta uno dei principali fattori di attrazione degli investimenti. Tempi lunghi per la definizione delle controversie, elevata imprevedibilità delle decisioni e costi amministrativi crescenti hanno finito per scoraggiare gli investimenti nazionali ed esteri, penalizzando soprattutto le piccole e medie imprese.

Nel frattempo, mentre altre economie europee modernizzavano la propria amministrazione attraverso digitalizzazione, valutazione delle performance e responsabilizzazione della dirigenza pubblica, l’Italia procedeva con estrema lentezza, mantenendo strutture spesso poco coordinate e fortemente condizionate da una cultura amministrativa prevalentemente orientata al controllo formale più che ai risultati.

Le conseguenze economiche sono state profonde.

L’eccesso di burocrazia ha aumentato il costo di fare impresa, rallentato la realizzazione delle opere pubbliche, complicato gli investimenti privati e ridotto la competitività complessiva del sistema Paese.

Molte energie imprenditoriali sono state assorbite dalla gestione degli adempimenti amministrativi anziché essere dedicate all’innovazione, alla ricerca e allo sviluppo.

Il problema, quindi, non è stato soltanto burocratico. È stato un limite strutturale dello Stato italiano.

L’incapacità di riformare profondamente la macchina pubblica ha progressivamente ridotto l’efficienza delle istituzioni, indebolendo la crescita economica e alimentando una diffusa sfiducia dei cittadini nei confronti dello Stato.

Per queste ragioni, la mancata modernizzazione della pubblica amministrazione rappresenta uno dei principali errori strategici compiuti dall’Italia negli ultimi cinquant’anni. Non perché lo Stato dovesse essere necessariamente più piccolo, ma perché avrebbe dovuto essere molto più semplice, più efficiente e più capace di accompagnare lo sviluppo economico del Paese.

Anni Settanta-2025 – Il progressivo indebolimento del capitale umano italiano

Tra le scelte che hanno maggiormente condizionato il futuro dell’Italia vi è il progressivo indebolimento del proprio capitale umano.

Per molti decenni il dibattito pubblico si è concentrato sulle continue riforme della scuola, dell’università e della formazione, senza affrontare una questione più ampia: la qualità del sistema educativo rappresenta il principale investimento strategico di una nazione.

L’Italia ha progressivamente smarrito questa consapevolezza.

Le riforme succedutesi nel tempo hanno spesso privilegiato obiettivi organizzativi, amministrativi o pedagogici, mentre è venuta meno una visione complessiva fondata sul merito, sulla qualità dell’insegnamento e sulla formazione delle competenze necessarie ad affrontare una competizione internazionale sempre più intensa.

La scuola ha progressivamente perso la propria funzione originaria di trasmissione del sapere, della cultura nazionale e del metodo critico, assumendo un numero crescente di funzioni sociali che, pur importanti, hanno finito per indebolirne la missione educativa principale.

Parallelamente, l’università e la ricerca hanno sofferto di un cronico sottofinanziamento, di procedure burocratiche complesse e di una limitata capacità di attrarre e trattenere talenti.

Negli stessi anni centinaia di migliaia di giovani altamente qualificati hanno scelto di proseguire la propria carriera professionale all’estero.

La cosiddetta “fuga dei cervelli” non rappresenta soltanto una perdita di competenze individuali. Essa costituisce la fuoriuscita di capitale umano formato grazie agli investimenti sostenuti dall’intera collettività italiana e successivamente messo a disposizione di altri sistemi economici.

Anche il rapporto tra formazione e mercato del lavoro è rimasto debole.

In numerosi settori le imprese lamentano difficoltà nel reperire personale qualificato, mentre molti giovani incontrano ostacoli nell’inserimento professionale coerente con il proprio percorso di studi.

Si è così creato un paradosso: disoccupazione giovanile elevata e, contemporaneamente, carenza di competenze specialistiche.

Le conseguenze sono andate ben oltre il sistema scolastico. Produttività, innovazione, ricerca scientifica, competitività industriale e crescita economica dipendono in misura crescente dalla qualità del capitale umano disponibile.

Trascurare questo patrimonio significa compromettere la capacità di sviluppo dell’intero Paese.

Per queste ragioni, il progressivo indebolimento del capitale umano rappresenta uno degli errori più gravi compiuti dall’Italia negli ultimi cinquant’anni.

Una nazione può perdere quote di mercato, attraversare crisi economiche o affrontare difficoltà finanziarie e riuscire comunque a riprendersi.

Molto più difficile è recuperare il tempo perduto quando viene meno l’investimento nella formazione delle nuove generazioni, nella ricerca e nella costruzione delle competenze sulle quali si fonda il futuro di un Paese.

Anni Novanta-2025 – La crisi demografica e l’assenza di una politica per il futuro

Tra i problemi che più profondamente condizioneranno il futuro dell’Italia vi è certamente la crisi demografica.

Per molti anni il progressivo calo delle nascite è stato considerato un semplice fenomeno sociale, quasi inevitabile nelle economie avanzate. In realtà esso rappresenta uno dei principali fattori destinati a influenzare la crescita economica, la sostenibilità del welfare, il sistema pensionistico, la sanità pubblica e la stessa capacità competitiva del Paese.

L’errore della classe dirigente italiana non è stato quello di non riuscire a impedire il calo della natalità, fenomeno comune a gran parte dell’Europa.

L’errore è consistito nel non aver elaborato una vera strategia demografica nazionale.

Per decenni le politiche familiari sono rimaste frammentarie, discontinue e spesso subordinate alle esigenze della finanza pubblica. Incentivi temporanei hanno sostituito una visione di lungo periodo, mentre il costo crescente dell’abitazione, la precarietà lavorativa, l’insufficienza dei servizi per l’infanzia e l’incertezza economica hanno progressivamente scoraggiato la formazione di nuove famiglie.

Parallelamente è venuta meno una politica organica capace di considerare la natalità come un investimento produttivo e non come una semplice voce di spesa.

Ogni bambino che non nasce rappresenta infatti non soltanto una riduzione della popolazione futura, ma anche un lavoratore, un contribuente, un imprenditore, un ricercatore e un innovatore in meno.

Le conseguenze sono ormai evidenti.

L’invecchiamento della popolazione aumenta il peso della spesa pensionistica e sanitaria, riduce la popolazione attiva, rallenta la crescita economica e rende sempre più difficile sostenere il sistema di protezione sociale costruito nel dopoguerra.

Molte imprese iniziano già oggi a incontrare difficoltà nel reperire personale qualificato, mentre vaste aree del Paese subiscono un progressivo spopolamento che impoverisce il tessuto economico e sociale.

La crisi demografica non rappresenta quindi soltanto un problema statistico.

Essa costituisce una delle principali emergenze economiche e strategiche dell’Italia del XXI secolo.

Per queste ragioni, l’assenza di una coerente politica demografica rappresenta uno dei più gravi errori compiuti dalla classe dirigente italiana negli ultimi cinquant’anni. Una nazione che smette di investire nelle nuove generazioni finisce inevitabilmente per compromettere anche la propria crescita economica, la propria sostenibilità finanziaria e il proprio ruolo nel mondo.

Anni Ottanta-2025 – L’assenza di una politica migratoria nazionale

L’immigrazione rappresenta uno dei fenomeni più complessi affrontati dall’Italia negli ultimi decenni.

L’errore della politica italiana non è stato quello di riconoscere il contributo che un’immigrazione regolare può offrire allo sviluppo economico e sociale del Paese.

L’errore è consistito nell’aver affrontato il fenomeno quasi esclusivamente come un’emergenza permanente, rinunciando a costruire una vera politica migratoria nazionale.

Per molti anni si sono succeduti interventi legislativi spesso frammentari, adottati sotto la pressione delle emergenze del momento piuttosto che all’interno di una strategia di lungo periodo.

È mancata una chiara distinzione tra immigrazione regolare, da programmare secondo le esigenze del mercato del lavoro e della capacità di integrazione del Paese, e immigrazione illegale, che avrebbe richiesto strumenti molto più rapidi ed efficaci di contrasto.

Uno Stato moderno ha il diritto e il dovere di stabilire chi può entrare nel proprio territorio, secondo quali criteri e a quali condizioni.

La certezza delle regole costituisce il presupposto fondamentale tanto dell’accoglienza quanto della sicurezza.

L’assenza di procedure rapide per l’identificazione, il rimpatrio degli immigrati privi di titolo di soggiorno e l’espulsione di coloro che si rendono responsabili di gravi reati ha progressivamente alimentato un diffuso senso di insicurezza e la percezione di un indebolimento dell’autorità dello Stato.

Parallelamente, anche le politiche di integrazione hanno spesso mostrato limiti significativi.

L’integrazione non può limitarsi alla permanenza sul territorio nazionale.

Essa richiede la condivisione delle regole fondamentali dell’ordinamento giuridico, della lingua, dei principi costituzionali, dei diritti e dei doveri che definiscono una comunità nazionale.

Quando questi presupposti vengono meno, aumenta il rischio della formazione di comunità separate e della progressiva frammentazione del tessuto sociale.

Per queste ragioni, il problema italiano non è stato l’immigrazione in quanto tale, ma l’assenza di una politica migratoria stabile, coerente e fondata sull’interesse nazionale.

Uno Stato che non governa i fenomeni migratori finisce inevitabilmente per subirli.

Anni Ottanta-2025 – La progressiva perdita della cultura dell’interesse nazionale

Molti degli errori analizzati in queste pagine presentano un elemento comune.

L’esplosione del debito pubblico, l’assenza di una politica industriale, la sottovalutazione dei vincoli dell’Unione monetaria, la mancata riforma dello Stato, la crisi del capitale umano, il declino demografico e la gestione dell’immigrazione non rappresentano fenomeni indipendenti.

Essi costituiscono, piuttosto, le diverse manifestazioni di un problema più profondo.

Negli ultimi decenni l’Italia ha progressivamente smarrito una chiara cultura dell’interesse nazionale.

Ciò non significa chiusura verso l’esterno né rifiuto della cooperazione internazionale.

Al contrario: ogni grande democrazia europea tutela il proprio interesse nazionale all’interno delle istituzioni internazionali, conciliandolo con gli obblighi derivanti dalle alleanze e dai trattati.

L’Italia, invece, ha spesso mostrato una crescente difficoltà nel definire con chiarezza i propri obiettivi strategici di lungo periodo. Troppo frequentemente si è ritenuto che le decisioni assunte a livello sovranazionale coincidessero automaticamente con l’interesse nazionale, rinunciando talvolta a sviluppare autonome strategie economiche, industriali ed energetiche. Parallelamente si è progressivamente affievolita anche la consapevolezza del valore dell’identità nazionale. La storia, la cultura, le tradizioni, il patrimonio linguistico e il senso di appartenenza costituiscono il principale elemento di coesione di una comunità. Una nazione che perde fiducia nella propria identità fatica anche a progettare il proprio futuro. L’interesse nazionale non rappresenta una categoria ideologica. Esso costituisce il criterio attraverso il quale ogni classe dirigente dovrebbe valutare le proprie decisioni, verificando se esse contribuiscano realmente ad accrescere la sicurezza, la prosperità, la competitività e la coesione del Paese nel lungo periodo. L’Italia possiede ancora straordinarie risorse: un sistema manifatturiero tra i più avanzati d’Europa, un enorme patrimonio culturale, un elevato risparmio privato, una diffusa capacità imprenditoriale e competenze riconosciute a livello internazionale. Proprio per questo il declino non può essere considerato inevitabile. La storia dimostra che le nazioni cambiano direzione quando le loro classi dirigenti tornano a elaborare una visione strategica fondata sull’interesse generale e sulla capacità di assumere decisioni coerenti nel lungo periodo. Per queste ragioni, la progressiva perdita di una cultura dell’interesse nazionale rappresenta, probabilmente, il filo conduttore che unisce tutti gli errori analizzati in questo lavoro. Più che una singola decisione, essa costituisce il paradigma attraverso il quale è possibile comprendere gran parte delle scelte che hanno orientato la traiettoria dell’Italia negli ultimi cinquant’anni. Antonio Maria Rinaldi