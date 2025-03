L’Arabia nega di aver aiutato gli USA nell’attacco aglio Houthi

Un funzionario saudita ha smentito le notizie secondo cui Riyadh starebbe fornendo supporto logistico agli attacchi aerei statunitensi contro gli Houthis dello Yemen, come riporta la Reuters ripreso da Oilprice.

Parlando alla rete televisiva saudita Al-Arabiya, il funzionario ha negato le accuse secondo cui Riyadh starebbe fornendo forniture di petrolio per le operazioni militari in corso nello Yemen. Mentre gli USA sono a distanza di sicurezza dallo yemen e dal mar Rosso, l’Arabia si trova confinante con questo paese, e viene da una dura guerra con i ribelli che hanno attaccato le installazioni petrolifere del Regno. Quindi Riad preferisce prendere le distanze.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato operazioni militari in Yemen per colpire i siti Houthi, che ha definito “terroristi”. I funzionari statunitensi prevedono che gli attacchi americani continueranno per giorni o forse settimane.

Dal 2023, i ribelli Houthi dello Yemen hanno ripetutamente attaccato le navi da carico che passano attraverso lo stretto di Bab al-Mandab, che divide l’Africa nord-orientale dallo Yemen nella penisola arabica. I ribelli sostenuti dall’Iran hanno preso di mira navi con collegamenti con Israele e Paesi occidentali, costringendo decine di compagnie di navigazione a fare una deviazione di 4.000 miglia intorno al continente africano, con costi significativamente più elevati e giorni di spedizione in più.

Il Mar Rosso è uno dei canali di navigazione più affollati al mondo e la più importante via d’acqua che collega l’Europa all’Asia e all’Africa orientale. Circa il 12% del commercio mondiale, compreso il 30% del traffico globale di container, passa attraverso il Mar Rosso, il che significa che i ritardi possono potenzialmente influire sui prezzi del carburante e sulla disponibilità di vari prodotti di base ed elettronici.

Decine di compagnie hanno interrotto le spedizioni nel Mar Rosso e nel Canale di Suez. L’anno scorso, quattro delle cinque maggiori compagnie di trasporto container del mondo, ovvero Maersk, Hapag-Lloyd, CMA, CGM e MSC, hanno messo in pausa o sospeso i loro servizi nel Mar Rosso, la rotta attraverso la quale deve passare il traffico proveniente dal Canale di Suez.

Purtroppo, la recrudescenza degli attacchi provenienti dai noti punti caldi della pirateria preoccupa le compagnie di navigazione per la nuova rotta.

L’anno scorso, Arsenio Dominguez, segretario generale dell’Organizzazione marittima internazionale, ha avvertito le compagnie di navigazione di stare in allerta per la pirateria dopo i sequestri di navi nel Golfo di Guinea e al largo delle coste somale.

I ribelli Houthi hanno attaccato e incendiato una nave da carico che viaggiava nel Golfo di Aden. L’equipaggio di una petroliera è stato rapito dai pirati al largo della Guinea Equatoriale. Allo stesso modo, l’equipaggio di una nave da carico secco in navigazione nelle acque somale è stato costretto ad abbandonare la nave dopo un attacco missilistico.