La UE vuole tagliare i contratti de Gas con la Russia. Gli imprenditori europei sperano di importarlo

L’Unione Europea sta cercando modi legali per interrompere i contratti di fornitura di gas naturale a lungo termine con la russa Gazprom senza dover pagare ingenti penali, ha riferito il Financial Times, citando funzionari della Commissione Europea secondo cui l’opzione principale era dichiarare una forza maggiore.

“Se l’idea è di non pagare la Russia, allora [pagare un risarcimento] comprometterebbe l’intero scopo”, ha detto al FT uno di questi funzionari, che non è stato nominato.

L’Unione Europea ha avuto molte difficoltà a smettere di importare gas russo. Mentre i flussi di gas attraverso i gasdotti sono stati decimati, soprattutto dopo il bombardamento del Nord Stream e la scadenza dell’accordo di transito con l’Ucraina, le importazioni di GNL dalla Russia sono aumentate vertiginosamente, nonostante gli sforzi dei funzionari dell’UE per ridurle e infine smettere di importare idrocarburi russi nel blocco.

Due spinte in direzione opposte

Il rapporto del Financial Times arriva mentre i leader aziendali in Europa iniziano a suggerire di non essere contrari a incrementare l’approvvigionamento di gas russo nel continente. Reuters ha citato diversi dirigenti che questa settimana hanno avanzato suggerimenti in tal senso.

“Se ci sarà una pace ragionevole in Ucraina, potremmo tornare a flussi di 60 miliardi di metri cubi, forse 70, all’anno, compreso il GNL”, ha dichiarato alla pubblicazione il vicepresidente esecutivo di Engie Didier Holleaux.

“L’Europa non tornerà mai a importare 150 miliardi di metri cubi dalla Russia come prima della guerra… ma scommetterei su forse 70 miliardi di metri cubi”, ha dichiarato l’amministratore delegato di TotalEnergies, Patrick Pouyanne. Ha anche detto: ‘Dobbiamo diversificare, molte rotte, non fare eccessivo affidamento su una o due’, suggerendo che la celebrazione da parte dell’UE dell’arrivo del GNL statunitense in sostituzione del gas russo via gasdotto fosse davvero piuttosto prematura.

“La riapertura dei gasdotti ridurrebbe i prezzi più di qualsiasi programma di sussidi attuale”, ha dichiarato a Reuters il capo di uno dei più grandi centri chimici tedeschi, riferendosi ai gasdotti russi. ‘È un argomento tabù’, ha aggiunto Christof Guenther, sottolineando che molti colleghi dirigenti concordano sul fatto che sia urgentemente necessario un ritorno al gas russo a basso costo.

Quindi l’Europa è in preda a due spinte opposte: la prima che vorrebbe chiudere completamente i rapporti con la Russia, non comprando più energia, in nessun modo, il secondo che invece vorrebbe riaprire i rapporti, anche se non più nel modo incontrollato come ante 2022. Quale sarà la spinta che avrà la meglio? probabilmente lo decideranno Trump e le trattative in corso in Arabia.