La Scienza italiana: cioè chiudiamo le università e azzeriamo il corpo accademico

Purtroppo ogni giorno che passa abbiamo dei segnali della decadenza della scienza italiana, a a partire da quella medica, che in altri paesi e altre situazioni condurrebbero all’azzeramento delle università, al rinnovamento del corpo accademico, alla revisione di tutti i criteri di selezione. Appare evidente che la selezione attuale su concorsi troppo spesso gestiti da “amici degli amici” risulta sempre più scandalosamente inadeguata.

Andiamo per episodi: è possibile che due personaggi considerati, francamente a torto, dei guru della scienza medica litighino come delle lavandaie in TV, senz’offesa per i gestori di lavasecco che sono fior di signori? Si è possibile, come potete leggere nel seguente articolo de Il Giornale.

Questi signori dovrebbero rappresentare la scienza medica in Italia. In altri tempi, se la considerazione fosse stata veramente quella sopra descritta, i due si sarebbero incontrati all’alba dietro il convento delle Orsoline regolando le cose privatamente. Oggi di Orsoline non ce n’è più ed allora vanno da un cattivo talk show all’altro a seminare confusione e offese in giro. Colpa loro e colpa anche di chi li invita.

Mica è finita: oggi abbiamo saputo che il TAR ha sospeso in modo definitivo il protocollo, imposto dal Ministero per la Sanità e dall’ISS , sulla “Tachipirina e vigile attesa”, cioè che si dovevano curare i casi solo con il paracetamolom senza nessun tipo di terapia alternativa. Quindi ufficialmente ora sappiamo che le indicazioni del ministero erano farlocche, ma sono state applicate per un anno. E se qualcuno è morto per queste norme? Nessuno paga …

Poi abbiamo una discreta topica. Qui c’è la tabella al 12 gennaio dei casi dei casi rilevati al 12 gennaio 2022 che potete vedere a questo link. Troverete questa tabella:

Leggete bene i dati. Notate qualcosa di strano? Si, che, secondo questa tabella ci sono più casi diagnosticati, più ricoveratì, più in emergenza e più morti fra i vaccinati da meno di 120 gg che fra quelli vaccinati da più di 120 gg. I casi sono due:

a) è vero che i vaccini indeboliscono il sistema immunitario….

b) al ISS hanno fatto un pasticcio e hanno invertito le colonne fra vaccinati da più di 120 gg e meno di 120 gg. Il tutto senza che nessuno si sia preso la briga di leggere quello che stava facendo.

Poi ci si stupisce che il Presidente del Consiglio spari dei numeri a caso: se questi sono i suoi esperti, non può che dire che stupidaggini. Il problema è che poi governa l’Italia su questi dati.

Quindi è tempo di chiudere le università e licenziare certi professori…



