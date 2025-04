La Repubblica Ceca mette fine alla dipendenza da Petrolio russo

La Repubblica Ceca ha posto fine alla sua dipendenza sessantennale dal petrolio russo grazie all’ampliamento della capacità di un oleodotto proveniente dall’ovest.

Per la prima volta in assoluto, la Repubblica Ceca è ora indipendente dalle forniture di petrolio russo attraverso l’oleodotto Druzhba.

L’oleodotto Druzhba trasporta greggio russo verso l’Europa centrale. L’oleodotto è un’arteria fondamentale per l’approvvigionamento di petrolio dalla Russia all’Europa, con due diramazioni: una settentrionale che attraversa la Bielorussia e rifornisce Bielorussia, Polonia, Germania, Lettonia e Lituania, e una meridionale che attraversa l’Ucraina e invia petrolio alla Repubblica Ceca, alla Slovacchia, all’Ungheria e alla Croazia.

I flussi attraverso l’oleodotto Druzhba sono stati esentati dall’embargo dell’UE sulle importazioni di petrolio greggio russo via mare entrato in vigore il 5 dicembre 2022. L’UE ha esentato dal divieto i flussi di petrolio via oleodotto verso gli Stati membri dell’UE senza sbocco sul mare.

La Repubblica Ceca, tuttavia, ha deciso nel 2022 di lavorare per affrancarsi dall’approvvigionamento petrolifero russo e ha avviato un progetto per espandere la capacità dell’oleodotto Trans Alpine (TAL) nell’ambito di un progetto denominato TAL PLUS. Il piano prevede di aumentare l’approvvigionamento di petrolio alla Repubblica Ceca dall’Italia.

L’ammodernamento dell’oleodotto TAL e il progetto di collegamento del porto italiano di Trieste con l’Europa centrale hanno permesso alla Repubblica Ceca di smettere di dipendere dalla Russia per il proprio approvvigionamento di petrolio.

Il primo lotto dei maggiori volumi provenienti dall’ovest ha raggiunto il deposito centrale di petrolio del Paese, ha dichiarato giovedì il primo ministro ceco Petr Fiala.

“Per la prima volta nella storia, la Repubblica Ceca è completamente rifornita da petrolio non russo e interamente attraverso rotte occidentali”, ha dichiarato Fiala, secondo quanto riportato da Reuters.

L’operatore ceco MERO trasporterà ora il greggio a Orlen Unipetrol per la lavorazione nella raffineria di Litvinov, uno dei due impianti di lavorazione del Paese, ha dichiarato oggi l’amministratore delegato di MERO Jaroslav Pantucek.