La prima “transizione energetica” della storia: l’Homo Erectus e il fuoco ben 1,8 milioni di anni fa

Se pensate che le grandi innovazioni tecnologiche e le complesse transizioni energetiche siano un’esclusiva della nostra epoca, forse dovreste rivedere le vostre certezze. Mentre oggi discutiamo di nucleare, gas e rinnovabili, i nostri lontani antenati affrontavano e risolvevano i loro problemi energetici con un pragmatismo che, a ben guardare, ha molto da insegnarci.

Uno studio internazionale, guidato dal Museo Nazionale di Scienze Naturali di Madrid (MNCN-CSIC) e dall’Università di Toronto, pubblicato sulla rivista PLoS ONE, ha appena inferto un duro colpo al paradigma scientifico dominante. Fino a ieri, si riteneva che l’uso controllato del fuoco risalisse a circa un milione di anni fa. Oggi, i dati ci dicono che l’Homo Erectus utilizzava regolarmente il fuoco già tra 1,7 e 1,79 milioni di anni fa nella Grotta di Wonderwerk, in Sudafrica.

In sintesi, gli ominidi hanno sviluppato soluzioni tecnologiche di qualche tipo ben prima dell’uomo moderno. Una scoperta molto interessante, che sposta le lancette dell’innovazione indietro di quasi 800.000 anni.

L’innovazione tecnologica della “luminescenza”

Ma come si fa a distinguere un banale incendio naturale, magari innescato da un fulmine, da un focolare gestito razionalmente da un ominide quasi due milioni di anni fa? È qui che entra in gioco la tecnica. Il team di ricercatori, tra cui spicca María Dolores Marín-Monfort, ha aggirato i limiti delle tradizionali analisi a infrarossi (FTIR) introducendo un protocollo rapido e non distruttivo basato sulla luminescenza.

In termini semplici, il calore estremo altera profondamente la struttura chimica delle ossa. Sottoponendo i reperti ossei a una specifica e potente luce blu, i resti combusti emettono un bagliore diverso rispetto a quelli intatti. I ricercatori hanno applicato questa tecnologia ai resti di piccoli animali che facevano parte delle borre (i rigurgiti non digeriti) dei rapaci notturni, ammassati all’interno della grotta.

Questi resti si trovavano a 30 metri di profondità dall’ingresso attuale. Una distanza che rende statisticamente impossibile l’ipotesi di un incendio accidentale propagatosi dall’esterno. La conclusione, per quanto audace, è la più logica: i nostri antenati raccoglievano torce accese all’esterno e le portavano nel cuore della caverna, usando le borre naturali come combustibile a basso costo per alimentare i focolari.

Il primo moltiplicatore di produttività economica

Non bisogna commettere l’errore di relegare questa scoperta alla sola curiosità archeologica. Il controllo del fuoco è stato il primo, vero “shock tecnologico” con ricadute economiche incalcolabili per il genere Homo.

Dal punto di vista pratico e metabolico, il fuoco ha agito come un formidabile moltiplicatore di produttività. Cucinare gli alimenti significa, di fatto, esternalizzare parte del processo digestivo. Questo ha permesso ai nostri antenati di massimizzare l’estrazione calorica dai cibi e di migliorare l’assimilazione dei nutrienti. Il risultato? Un netto abbattimento della mortalità e un miglioramento delle capacità nutritive dei cibi.

Questo “utile di bilancio” fisiologico è stato reinvestito dalla biologia per alimentare lo sviluppo del cervello, l’organo che consuma più energia in assoluto, portando in ultima analisi alla complessa organizzazione sociale e alla dispersione geografica della specie.

Ecco un quadro di sintesi su come cambia il nostro punto di vista:

Parametro Vecchio Paradigma Nuovo Paradigma (Wonderwerk) Datazione uso fuoco ~ 1.000.000 di anni fa ~ 1.800.000 di anni fa Autore presunto Homo heidelbergensis / sapiens Homo erectus Metodo di analisi Infrarossi (FTIR) – limitato sotto i 537°C Luminescenza e FTIR combinati Contesto Spesso siti all’aperto (difficile escludere incendi naturali) Interno grotta (30 metri di profondità)

Tra pragmatismo e opportunismo

Gli esperti, come Aitor Burguet-Coca e Joaquín Panera, fanno notare come questa forma primordiale di sfruttamento del fuoco fosse probabilmente “opportunistica”. L’Homo Erectus non creava necessariamente il fuoco dal nulla, ma sapeva “raccoglierlo”, trasportarlo e mantenerlo vivo per scopi utilitaristici.

Le implicazioni di questa scoperta sono affascinanti. In un’epoca moderna in cui si fatica a trovare un equilibrio tra fabbisogno energetico e risorse disponibili, la lezione che ci arriva dalle profondità della Grotta di Wonderwerk è un inno all’adattabilità umana. La capacità di sfruttare una risorsa esterna (il fuoco naturale) e ottimizzarla in un ambiente controllato (la grotta) utilizzando scarti biologici (le borre dei gufi) come combustibile, dimostra un’efficienza e un’economia di mezzi straordinarie.

Se le datazioni saranno ulteriormente confermate, dovremo riscrivere i manuali di storia. E, forse, guardare ai nostri antenati non come a dei bruti sprovveduti, ma come ai primi veri pionieri di una gestione energetica razionale e dirompente.