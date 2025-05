La messicana Pemex con l’Acqua alla Gola riapre vecchi pozzi inattivi per produrre più petrolio

Pemex, la compagnia petrolifera statale messicana, ha in programma di riaprire pozzi petroliferi maturi nel tentativo di aumentare la produzione, in costante calo da anni.

Secondo un rapporto di Reuters, la compagnia energetica statale messicana ha presentato una relazione alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti in cui afferma che prevede per quest’anno una produzione media giornaliera di petrolio pari a 1,58 milioni di barili al giorno. Questo dato è da confrontare con l’obiettivo di produzione del governo, pari a 1,8 milioni di barili al giorno.

Per arginare questo calo, Pemex sembra prendere in considerazione la riapertura dei pozzi inattivi, secondo fonti anonime citate da Reuters. Le fonti hanno sottolineato che la riattivazione dei pozzi inattivi non sarà semplice, poiché richiederà una valutazione del profilo di rischio di ciascun pozzo e della rapidità con cui potrà riprendere la produzione.

Pemex ha più di 31.000 pozzi in tutto il paese, sia onshore che offshore. Di questi, circa un terzo sono inattivi. Circa 4.800 sono classificati come operativi, il che significa che possono essere riavviati, ma a un costo elevato. Tuttavia, il calo della produzione deve essere invertito perché sta influenzando le esportazioni. Solo nel gennaio di quest’anno, le esportazioni di greggio sono diminuite del 44%, il tasso più basso dal 1990.

Pemex ha anche avuto problemi con la qualità del suo petrolio. All’inizio di quest’anno sono emerse notizie secondo cui le raffinerie del Golfo stavano rifiutando i carichi di petrolio Pemex a causa del contenuto d’acqua inaccettabilmente elevato. All’epoca, i media avevano suggerito che i problemi finanziari dell’azienda potessero avere un ruolo in questa situazione, poiché la grande azienda energetica statale messicana sta avendo difficoltà a pagare i debiti per circa 20 miliardi di dollari ai fornitori di prodotti chimici e attrezzature per ridurre il contenuto d’acqua nel suo petrolio greggio.

Pemex ha registrato un calo dell’11,3% nella produzione di petrolio nel primo trimestre dell’anno, che ha fatto sprofondare la società in una perdita netta di circa 2,12 miliardi. La società ha attribuito la perdita all’esaurimento naturale dei giacimenti maturi, combinato con l’insufficiente completamento di nuovi pozzi. L’obiettivo di 1,8 milioni di barili al giorno entro la fine del 2025 rimane invariato. L’ultima volta che Pemex ha pompato 1,8 milioni di barili al giorno è stato nel marzo dello scorso anno, ha osservato Reuters nel suo rapporto.