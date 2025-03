La Guerra Giuridica negli USA: Studio Legale di wall Street mette a disposizione 100 milioni di Servizi al Presidente Trump

Un importante studio legale di Wall Street ha stretto un accordo con la Casa Bianca per fornire 100 milioni di dollari in servizi legali pro bono.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP dedicherà i servizi a cause sostenute sia dallo studio che dall’amministrazione Trump, tra cui l’assistenza ai veterani e ad altri dipendenti pubblici, la garanzia di equità nel sistema giudiziario statunitense e la lotta all’antisemitismo.

Lo studio si è inoltre impegnato a finanziare ogni anno almeno cinque laureati in giurisprudenza nell’ambito di una borsa di studio dedicata al sostegno di queste cause e ad adottare pratiche di assunzione basate sul merito, impegnandosi a non negare la rappresentanza a membri di gruppi politicamente svantaggiati.

Questo accordo arriva mentre il Presidente Donald Trump, nelle ultime settimane, ha emesso ordini esecutivi che hanno preso di mira diversi importanti studi legali, ordinando alle agenzie governative di revocare le loro autorizzazioni di sicurezza e di terminare i contratti. Sebbene Trump non ne abbia emesso uno contro Skadden, l’accordo sembra essere un modo per evitare che ciò accada.

“Questo è stato essenzialmente un accordo ”, ha detto il Presidente Donald Trump annunciando l’accordo durante un evento alla Casa Bianca.

“Apprezziamo che Skadden sia venuta al tavolo. Come sapete, anche altri studi legali si sono accordati sul caso. E… quello che è successo è una vergogna”.

Un comunicato della Casa Bianca ha spiegato che Skadden si è rivolta a Trump per il suo “forte impegno a porre fine alla strumentalizzazione del sistema giudiziario e della professione legale”.

Jeremy London, partner esecutivo dello studio, ha dichiarato che le due parti hanno lavorato “in modo costruttivo” per raggiungere un accordo.

“Lo studio è ansioso di continuare a intrattenere rapporti produttivi con il Presidente Trump e la sua amministrazione. Crediamo fermamente che questo risultato sia nell’interesse dei nostri clienti, del nostro personale e del nostro studio”, ha dichiarato London.

La notizia dell’accordo è giunta poche ore dopo che altri due studi legali, WilmerHale e Jenner & Block, hanno citato in giudizio il Presidente per aver ordinato la revoca delle loro autorizzazioni di sicurezza e la risoluzione dei loro contratti governativi.

Nel caso di WilmerHale, Trump ha citato l’assunzione da parte dello studio dell’ex consigliere speciale Robert Mueller e dei suoi collaboratori come una delle ragioni principali della mossa.

Mueller “ha esercitato il potere del governo federale per condurre una delle indagini più faziose della storia americana”, ha scritto Trump nell’ordine esecutivo, riferendosi all’indagine di Mueller sulle accuse di collusione tra Trump e la Russia per influenzare le elezioni presidenziali del 2016. Tali affermazioni si sono rivelate infondate.

Jenner, invece, ha assunto Andrew Weissmann, il principale procuratore di Mueller.

In azioni legali separate depositate nel Distretto di Columbia, i due studi legali hanno accusato l’amministrazione di punire l’opposizione politica e hanno chiesto al tribunale di dichiarare incostituzionali gli ordini di Trump.

Paul Weiss, un altro studio legale di Wall Street, ha mediato con la Casa Bianca la scorsa settimana per fornire 40 milioni di dollari in servizi legali gratuiti per cause sostenute reciprocamente. In cambio, l’amministrazione ha revocato un ordine simile a quelli rivolti a Jenner e WilmerHale.

Quindi la Casa Bianca sta allineando una propria armata di avvocati per prepararsi alla guerra guerreggiata, giudiziaria, che i repubblicani stanno combattendo nelle corti, contro l’innumerevole serie di ricorsi che i vari gruppi e ONG democratiche stanno muovendo contro Trump. Una guerra quasi sempre senza morti, ma che mobilita mezzi per centinaia di migliaia, se non miliardi, di dollari

Questo mostra anche come, ormai, gli avvocati e i grandi studi legali siano diventati dei soldati della guerra moderna politica, esattamente come i giudici.