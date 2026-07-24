La favola ecologica dell’IA è finita: Meta molla il patto verde e corre a gas

L’intelligenza artificiale ha una sete insaziabile di energia elettrica. Una voracità così grande da far crollare, una dopo l’altra, le promesse ambientali dei giganti della tecnologia.

Meta ha appena abbandonato ufficialmente il patto RE100 per le energie rinnovabili. Il messaggio per il settore dei centri dati è chiarissimo: nei prossimi anni si andrà a gas naturale, dicendo definitivamente bye bye al sogno green per la gestione dei dati del futuro.

L’addio al club del 100% rinnovabile

Dopo dieci anni di appartenenza, Meta ha interrotto i rapporti con il gruppo RE100. Si tratta dell’organizzazione globale che raccoglie le imprese impegnate nell’uso di sole fonti pulite.

L’uscita è arrivata proprio quando l’associazione ha deciso di applicare regole più rigide sui controlli. Meta ha preferito uscire dalla porta principale piuttosto che inseguire traguardi irrealizzabili. Quando il gioco si è fatto duro, Meta ha cambiato idea.

L’intelligenza artificiale non può permettersi pause. I supercomputer devono elaborare dati giorno e notte senza alcuna interruzione. I pannelli solari e le pale eoliche producono energia in modo discontinuo. Servono fonti di base sempre pronte e sicure. E oggi l’unica risposta rapida si chiama gas naturale.

Una pioggia di nuove centrali fossili

Negli ultimi dodici mesi la strategia di Meta è cambiata del tutto. La società ha deciso di finanziare direttamente la costruzione di almeno dodici nuove centrali elettriche a gas negli Stati Uniti.

La mappa degli investimenti parla da sola:

In Ohio: un impianto a gas da 200 megawatt costruito appositamente vicino al centro dati.

un impianto a gas da 200 megawatt costruito appositamente vicino al centro dati. In Louisiana: il gigantesco progetto Hyperion, servito da ben dieci centrali a gas per una potenza totale di 7,5 gigawatt.

Per capire la portata di questi numeri, basti pensare che 7,5 gigawatt possono alimentare l’intero stato americano del South Dakota. Una quantità di energia spaventosa per un singolo complesso informatico.

La fine del trucco dei certificati ecologici

Per molti anni, le grandi aziende informatiche hanno sfruttato un comodo meccanismo contabile. Compravano certificati verdi finanziando impianti solari in zone desertiche, ma poi accendevano centrali a gas accanto ai propri computer. Sulla carta risultavano ecologiche al 100%, ma nella realtà bruciavano combustibili fossili.

Ora questo sistema non regge più davanti ai nuovi parametri di controllo.

Aspetto Energetico Il Vecchio Modello “Green” La Nuova Realtà dell’IA Fonte di energia principale Eolico e solare con certificati Gas naturale ad alto rendimento Continuità del servizio Variabile in base al meteo Costante per 24 ore al giorno Impatto industriale Dipendenza da incentivi pubblici Grandi investimenti privati Priorità aziendale Marketing di sostenibilità Potenza di calcolo senza blocchi

Le conseguenze pratiche per l’economia e l’industria

La scelta di Meta segna un ritorno al realismo economico. L’enorme domanda di elettricità creata dall’intelligenza artificiale offrirà nuova linfa al settore del gas naturale, almeno sino a quando fonti stabili alternative, come il nucleare, a fissione e fusione, o il geotermico non avranno raggiunto un sufficiente grado di maturità.

I produttori di idrocarburi, le società di tubature e i costruttori di turbine vedranno aumentare ricavi e commesse. I costi di gestione della rete elettrica cresceranno, ma garantiranno stabilità industriale ed enormi flussi finanziari verso l’economia reale.

L’era delle illusioni ecologiche per il mondo digitale sta finendo. La crescita della tecnologia del futuro richiederà ancora, per molto tempo, l’energia del vecchio mondo industriale.