La corsa all’Oro Nero: la Finanza USA sbarca nel Venezuela del dopo Maduro

Il cambio di regime a Caracas ha acceso i radar della grande finanza americana. Con la caduta di Nicolás Maduro a gennaio, il Venezuela cessa di essere un mercato isolato e diventa la nuova frontiera per i capitali in cerca di forti rendimenti. L’obiettivo, incoraggiato dalla nuova amministrazione USA, è mobilitare ben 100 miliardi di dollari per resuscitare un’industria petrolifera che, dopo anni di gestione disastrosa, produce oggi appena 1,2 milioni di barili al giorno, lontanissima dai 3,5 milioni degli anni Settanta.

Ci troviamo di fronte a una classica situazione in cui l’afflusso di enormi capitali freschi può riavviare del tutto il motore economico di un Paese depresso, stimolando la domanda aggregata e rimettendo in moto l’economia reale.

I primi movimenti: l’operazione Lionheart

In questo nuovo scenario, i grandi fondi non perdono tempo. L’ttps://www.ft.com/content/6982febe-5d1b-4e16-9505-fbee84ca60ab?syn-25a6b1a6=1 più rilevante del momento coinvolge Lionheart Capital, un fondo di Miami guidato da Ophir Sternberg. Lionheart ha firmato un accordo preliminare per fondersi con Keo Energy, un gruppo che possiede asset importanti nel bacino di Maracaibo.

L’obiettivo di questa manovra è chiaro e molto ambizioso:

Creare la prima società quotata al Nasdaq per offrire agli investitori americani un accesso diretto al petrolio del Venezuela.

Raggiungere una valutazione di mercato di circa 1 miliardo di dollari .

. Sfruttare i 230 milioni di dollari già raccolti nel 2024 dalla “società veicolo” (SPAC) di Lionheart.

Cosa c’è in gioco esattamente? Keo Energy possiede il 40% di PetroUrdaneta (il restante 60% è della compagnia di Stato venezuelana, la PDVSA). Questi giacimenti, un tempo ricchissimi, oggi producono meno di 2.000 barili al giorno per mancanza di fondi. Con i giusti investimenti, la produzione potrebbe schizzare a 54.000 barili al giorno entro il 2029.

Una Nuova Legge e le Ricadute Economiche

La vera svolta che attira i capitali è normativa. Il Venezuela ha varato una nuova legge che indebolisce il monopolio della PDVSA, permettendo finalmente alle aziende private di gestire i pozzi in modo diretto. Questa apertura ha scatenato l’interesse non solo degli USA, ma anche di giganti europei come Repsol, Eni e Shell.

Le ricadute economiche di questo massiccio afflusso di dollari potrebbero essere enormi per il Paese. L’iniezione di liquidità nel settore energetico riattiverà settori fermi da tempo: logistica, costruzioni e servizi. Questo significa nuovi salari e una ripresa dei consumi interni, un meccanismo essenziale per far ripartire la spesa.

Tuttavia, c’è un elemento di rischio. Bisogna evitare che queste risorse si concentrino solo nelle mani della finanza estera, lasciando lo Stato senza entrate sufficienti a causa della debolezza della nuova PDVSA. La vera sfida sarà trasformare i profitti di Wall Street in sviluppo diffuso sul territorio.

Non Solo Petrolio

La fiducia porta altra fiducia. Il rilancio dell’energia fa da traino per il resto dell’economia. Altri grandi gruppi si stanno muovendo:

Grupo Cisneros ha già raccolto gran parte di un fondo da 1 miliardo di dollari per investire in agricoltura, telecomunicazioni e immobili.

ha già raccolto gran parte di un fondo da 1 miliardo di dollari per investire in agricoltura, telecomunicazioni e immobili. Amos Global Energy sta cercando di raccogliere 2 miliardi per il settore energetico.

sta cercando di raccogliere 2 miliardi per il settore energetico. Yorkville Advisors (legata alla famiglia Trump) prepara un fondo da 200 milioni per nuove acquisizioni.

A favorire Caracas c’è anche la geopolitica. Con il Medio Oriente in fiamme e l’instabilità dell’Iran, il Venezuela appare oggi ai gestori dei fondi come un porto sicuro e stabile. La finanza ha fiutato l’affare, e la corsa è appena iniziata.