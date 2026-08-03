La Cina lancia due satelliti super segreti: nuova sfida a Washington nello Spazio?

Pechino muove un’altra pedina invisibile sopra le nostre teste. In sole ventiquattr’ore, la Cina ha portato in orbita due misteriosi satelliti spia e un ripetitore spaziale di ultimissima generazione. Un salto di qualità spaziale che è anche una sfida diretta a Washington fuori dall’atmosfera terrestre.

Che cosa fanno davvero i nuovi satelliti TJS-27?

I due satelliti battezzati TJS-27A e TJS-27B sono stati lanciati con un moderno razzo Lunga Marcia 6A dalla base di Taiyuan. Ufficialmente servono per semplici “esperimenti di comunicazione e trasmissione dati”. La realtà, osservata dagli analisti militari occidentali, racconta una storia molto diversa.

La Forza Spaziale degli Stati Uniti li ha tracciati a un’altitudine di 1.153 chilometri, con un’inclinazione di 64,8 gradi. Si tratta di un’orbita del tutto insolita per questa serie di veicoli. Che cosa significa questo in parole semplici?

Spionaggio elettronico (SIGINT ed ELINT): Questi satelliti funzionano come antenne ad altissima precisione. Intercettano segnali radio, comunicazioni militari e tracciati radar.

Questi satelliti funzionano come antenne ad altissima precisione. Intercettano segnali radio, comunicazioni militari e tracciati radar. Controllo dei mari: Muovendosi in coppia, riescono a calcolare il ritardo di arrivo dei segnali. In questo modo individuano la posizione esatta delle navi da guerra nemiche negli oceani. Nello spazio la distanza da un oggetto è misurata con il ritardo nella ricezione dei segnali radio rispetto a due punti di riferimento diversi.

Muovendosi in coppia, riescono a calcolare il ritardo di arrivo dei segnali. In questo modo individuano la posizione esatta delle navi da guerra nemiche negli oceani. Nello spazio la distanza da un oggetto è misurata con il ritardo nella ricezione dei segnali radio rispetto a due punti di riferimento diversi. Ispezione spaziale: Possono manovrare per avvicinarsi ad altri satelliti stranieri per studiarli o disturbarne il funzionamento.

È un sistema del tutto simile alla rete segreta americana NOSS, usata dalla marina statunitense per sorvegliare le rotte navali mondiali.

Tianlian-3: l’autostrada digitale dell’orbita

Poche ore prima di questa missione segreta, Pechino ha messo in orbita anche il Tianlian-3 (01). In questo caso parliamo di un satellite ripetitore posizionato in orbita geostazionaria.

Satellite Tipo di Orbita Funzione Principale TJS-27 A e B Bassa (1.153 km) Spionaggio elettronico e tracciamento navale Tianlian-3 (01) Geostazionaria Trasmissione dati continua ad alta velocità

Questo satellite è una vera e propria “autostrada per le informazioni”. Serve a connettere la stazione spaziale cinese Tiangong e le navi spaziali con le stazioni a terra, senza alcuna interruzione. Rispetto ai modelli precedenti, la serie Tianlian-3 gestisce un volume di dati molto più grande e in parallelo tra più utenti.

Perché questi lanci sono così importanti?

La Cina sta correndo a ritmi impressionanti. Con questi due successi ha raggiunto quota 53 lanci nel solo 2026, puntando a superare la quota di 100 missioni in un anno.

La gravità e l’importanza di queste missioni si riassumono in tre punti:

Vantaggio tattico nei mari: Sapere esattamente dove si trovano le flotte navali avversarie annulla l’effetto sorpresa in un eventuale conflitto. Lanciare un missile antinave a lungo raggio diventa molto più semplice. Indipendenza strategica: La Cina ha costruito una rete di comunicazioni protetta e proprietaria che non può essere oscurata dall’Occidente. Militarizzazione dello spazio: Lo spazio vicino non è più solo un luogo di ricerca, ma il pilastro invisibile di qualsiasi operazione di difesa moderna.

La base di Wenchang si sta già allargando per accogliere i futuri razzi giganti legati alle missioni lunari. Il controllo dei dati spaziali è diventato, a tutti gli effetti, il vero centro della forza strategica globale.