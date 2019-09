LA CINA HA CREATO IL DOPPIO DEL DENARO DEGLI USA DAL 2008. IL SISTEMA BANCARIO E’ UN ENORME PESCE PALLA

Esiste l’Helicopter money? Se si questo non è in occidente, ma in Cina. Dal 2009 il sistema bancario cinese ha creato 144 mila miliardi di Yuan tramite la creazioni di nuovi attivi, 21 miliardi di dollari, il doppio di quanto successo in USA, Europa e Giappone messi assieme. Potremmo dire che gran parte della crescita dell’economia cinese e, soprattutto, le bolle immobiliari e borsistiche, sia legato all’enorme quantità di credito creata che non ha pari con nessun paese occidentale

Come le banche hanno creato questa enorme quantità di credito? Ciò è stato possibile solo attraverso l’intervento della Banca Centrale. Chi pensa che le banche vengano ad utilizzare i soldi dei depositi per fare prestiti si illude. Il meccanismo è molto diverso, soprattutto in Cina, dove PRIMA le banche creano l’attivo, concedendo prestiti, e QUINDI creano il passivo attraverso varie fonti che possono essere sia l’attrazione di depositi, ma, soprattutto, con la venditò di proprie obbligazioni ai privati o, più spesso, alla banca centrale. Chiaramente il meccanismo funziona fino a quando le banche commerciali sanno di poter contare sul supporto della BC per l’acquisto dei titoli perchè offrirsi al mercato aumenterebbe i tassi e porterebbe all’arresto del meccanismo, e proprio qui si vede l’effetto della politica espansiva della People’s Bank of China, la banca centrale. Senza di lei questa crescita sarebbe stata impossibile.

Questa crescita del credito proseguirà anche con la guerra commerciale in corso, anzi sarà ancora più intensa per compensare gli effetti dei dazi, anche quelli nuovi che scattano da oggi primo settembre. Il problema è che i cinesi, immersi dagli yuan, vorranno anche diversificare in altre valute e dato che ormai l’avanzo commerciale è basso l’unico modo per assicurarsi moneta straniera sarà sul mercato dei cambi. Già lo Yuan si è fortemente indebolito, ma il ribasso potrebbe proseguire in futuro.