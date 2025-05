Gli scienziati del governo federale probabilmente riceveranno l’ordine di smettere di pubblicare su riviste mediche come The Lancet, ha affermato il segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. in un nuovo podcast.

Kennedy ha affermato che, se ciò dovesse accadere, il National Institutes of Health (NIH) lancerà le proprie riviste per pubblicare le ricerche dei propri scienziati. Si tratta di una vera e propria rivoluzione nel mon do scientifico e un colpo alla credibilità delle riviste scientifiche tradizionali.

Kennedy ha parlato durante il podcast Ultimate Human in un’intervista pubblicata il 27 maggio.

Il segretario alla salute ha affermato che le riviste esistenti presentano gravi problemi, tra cui la mancata pubblicazione dei dati. Ciò rende difficile replicare gli studi e incentiva la frode, ha affermato.

“Quello che faremo è dedicare probabilmente il 20% del budget del NIH alla replicabilità; ogni studio dovrà essere replicato”, ha affermato Kennedy. Quindi niente più pubblicazioni di studi “Sulla fiducia”: quello che passerà per il NIH srà scietificamente testato, direttamente. Neintee più peer review, o il risultato si può ripetere o non esiste. Vedremo sparire una marea di articoli di carattere medico.

“Pubblicheremo per la prima volta la revisione tra pari. Probabilmente smetteremo di pubblicare su The Lancet, New England Journal of Medicine, JAMA e altre riviste perché sono tutte corrotte”.

Kennedy ha citato Richard Horton, redattore capo di The Lancet. Horton ha scritto che ‘gran parte della letteratura scientifica, forse la metà, potrebbe essere semplicemente falsa’, con problemi quali conflitti di interesse e campioni di piccole dimensioni che affliggono il settore.

Kennedy ha anche fatto riferimento ai commenti dell’ex redattrice del New England Journal of Medicine Marcia Angell, che ha scritto nel 2009 che “non è più possibile credere a gran parte della ricerca clinica pubblicata, né affidarsi al giudizio di medici di fiducia o a linee guida mediche autorevoli”.

L’attuale sistema di pubblicazione implica che i ricercatori debbano pagare per vedere pubblicati i propri studi e spesso coinvolge le aziende farmaceutiche che finanziano la ricerca a sostegno dei propri prodotti, ha affermato Kennedy.

“A meno che queste riviste non cambino radicalmente, impediremo agli scienziati del NIH di pubblicare su di esse e creeremo le nostre riviste interne in ciascuna delle istituzioni”, ha aggiunto in seguito. ‘E diventeranno le riviste più autorevoli’.

Un portavoce del New England Journal of Medicine ha dichiarato in una e-mail a The Epoch Times che la rivista ha ‘un record impeccabile di rigore scientifico e indipendenza’.

“Utilizziamo rigorosi processi di revisione tra pari e di redazione per garantire l’obiettività e l’affidabilità delle ricerche che pubblichiamo, indipendentemente dal fatto che il lavoro provenga da autori accademici o industriali“, ha affermato il portavoce.

“Il NEJM continuerà a concentrarsi sulla pubblicazione di scoperte scientifiche per migliorare la salute degli americani e delle persone in tutto il mondo”.

Il dottor Jay Bhattacharya, direttore del NIH, e il dottor Marty Makary, commissario della Food and Drug Administration, fanno parte del comitato editoriale di una pubblicazione, il Journal of the Academy of Public Health, fondata all’inizio di quest’anno. La rivista si concentra sull’accesso aperto, la revisione aperta tra pari, la retribuzione e il riconoscimento dei revisori e la possibilità per tutti i membri dell’accademia di pubblicare le loro ricerche “senza gatekeeping degli articoli”, ha affermato Martin Kulldorff, uno dei fondatori, nel primo numero. Cioè nessuno paga la pubblicazione degli articoli e i revisori sono professionalmente pagati, per cui non c’è interesse indusriale, né corruzione accademica, cioè revisioni fatte da amici di amici.

Sia Bhattacharya che Makary sono indicati ora come membri in congedo dal comitato.

La Make America Healthy Again Commission, presieduta da Kennedy, ha recentemente affermato nel suo primo rapporto che i bambini americani stanno diventando sempre più malati in parte a causa della “medicalizzazione eccessiva” guidata dalla “spinta aziendale”, in cui gli interessi dell’industria dominano e distorcono la letteratura scientifica, le azioni legislative, le istituzioni accademiche, le agenzie di regolamentazione, le riviste mediche, le organizzazioni mediche, le linee guida cliniche e i mezzi di informazione.

Le ipotesi sulla letteratura scientifica, come ad esempio che le riviste abbiano confermato l’accuratezza degli articoli, sono errate, ha affermato la commissione. Ad esempio, le riviste spesso non hanno accesso ai dati dei pazienti forniti dai ricercatori, il che le rende incapaci di verificare l’accuratezza dei dati riportati. Se un ricercatore afferma che una medicina è stata efficace, spesso questa affermazione non può essere verificata esamendo la cartella e la situazione clinica del paziente. Tutto rimane collegato solo alla fiducia al ricercatore, seza verificabilità, ripetibilità e falsificabilità cioè la base della scienza.

Una delle dieci raccomandazioni della commissione è che il NIH avvii un’iniziativa “per affrontare la crisi della replicabilità, investendo in iniziative volte a migliorare la riproducibilità per aumentare la fiducia e l’affidabilità nella scienza di base e negli interventi per le malattie croniche infantili”.