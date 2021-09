Italia, repubblica dell’ipocrisia: leggete Orfini, e tremate (o ridete)

Lo storico Alessandro Barbero si è recentemente unito ai professori contrari al Green Pass non per sua avversione personale al vaccino, ma perché offeso dall’ipocrisia di un governo che, in odo malandrino, vuole spingere i cittadini al vaccino non con un chiaro obbligo, ma con assurdi obblighi per i non vaccinati.

Potrebbe essere diversamente, vista la qualità degli uomini che regnano nell’attuale maggioranza come totali sovrani, cioè i piddini ed i pentastellati, che accompagnano una pretesa di onniscenza ad una presunzione di superiorità e intangibilità da qualsiasi potere, a partire dal popolo.

L’esempio più evidente è il Piddino Matteo Orfini che su Twitter ha pubblicato un post che spiega benissimo come lui si senta rispetto al resto dei cittadini:

Quindi i parlamentari hanno diritti costituzionali, come quello di entrare in aula, quindi non è loro richiesto nessun green pass per entrare in Parlamento. Gli altri cittadini, evidentemente non hanno diritti costituzionali, come quello di libera circolazione, della libertà personale, dell’uguaglianza fra tutti i cittadini. No, lui, ed i suoi simili, hanno diritti costituzionali, mentre gli altri sono solo sudditi.

Ci sono cose eccezionali, uniche al mondo, in Italia: ad esempio che Matteo Orfini ancora svolga politica, Anziché qualche attività socialmente, e personalmente, utile.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐