La notte tra il 12 e il 13 giugno ha segnato una svolta drammatica nella già incandescente polveriera mediorientale. Quello che Israele ha sferrato contro l’Iran non è stato un attacco convenzionale, ma un’operazione di intelligence e militare di precisione chirurgica, quasi da manuale, che sembra aver decapitato vertici strategici delle forze armate iraniane e messo Teheran di fronte a un bivio mortale.

L’attacco israeliano si è distinto per la sua natura mirata, frutto, secondo diverse fonti, di una pianificazione meticolosa volta a massimizzare il danno strategico minimizzando il rischio di una guerra totale.

Più che colpire le infrastrutture nucleari, notoriamente ben protette e interrate, l’obiettivo primario sembra essere stato quello di accecare l’Iran, smantellando la sua capacità di difesa aerea e di rappresaglia.

On the strikes against IRGC Air Force leadership: Israel tricked the top command of Iran’s air force into a meeting and then kept them there, I’m told by an Israeli security official.

“We did specific activities to help us understand things about them and then used that…

