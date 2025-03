iRobot, la produttrice di Roomba, teme di fallire nel 2025. La Cina vince

Le azioni di iRobot sono crollate fino al 40% nelle prime contrattazioni a New York, dopo che il produttore di aspirapolvere robotici ha lanciato un allarme sulla continuità aziendale per i prossimi 12 mesi, a seguito di un rapporto negativo sugli utili del quarto trimestre. Fine della continuità aziendale significa fallimento.

Cominciamo con gli utili del quarto trimestre.



Un disastro pensando che solo qualche anno fa iRobot aveva azioni del valore di 120 dollari. iRobot ha registrato perdite più ampie del previsto e ricavi che hanno mancato le stime medie rilevate da Bloomberg Consensus.

Istantanea degli utili del quarto trimestre per gentile concessione di Bloomberg:

Ricavi 172,0 milioni di dollari, stima 181 milioni di dollari (Bloomberg Consensus)

Perdita per azione rettificata 2,06 dollari, stima perdita/shr 1,73 dollari

Perdita per azione 2,52 dollari * Prezzo di vendita lordo medio 365 dollari

Reddito operativo 9,5%

Spese di ricerca e sviluppo 16,5 milioni di dollari, stima 19,5 milioni di dollari

Spese di vendita e marketing 39,9 milioni di dollari, stima 44,8 milioni di dollari

Margine lordo rettificato 12,8%, stima 20,7%

Perdita operativa rettificata 44,8 milioni di dollari, perdita stimata 37,4 milioni di dollari

IRobot ha registrato un calo dei ricavi del 44% nel quarto trimestre rispetto all’anno precedente…

I produttori cinesi hanno invaso il mercato statunitense con versioni più economiche di aspirapolvere robotici, mettendo sotto pressione le vendite di iRobot negli ultimi anni. Le vendite di Irobot hanno raggiunto un picco nel 4° trimestre del 20° anno, durante i primi giorni della pandemia.

Bloomberg ha fatto notare che iRobot ha cancellato la teleconferenza e il webcast sui risultati del quarto trimestre e dell’intero anno 2024.

Gary Cohen, CEO di iRobot, ha scritto in un comunicato:

iRobot ha definito la categoria dei robot per la cura dei pavimenti per più di 30 anni, e noi continuiamo a impegnarci per far crescere ed evolvere il nostro business attraverso le categorie della casa intelligente in un panorama operativo dinamico. Continueremo a intraprendere azioni decisive per recuperare la nostra posizione di leader del settore e costruire le solide fondamenta di iRobot incentrate sul nostro marchio iconico e riconosciuto a livello mondiale, Roomba.

Dal 2024 iRobot ha avviato un piano di ristrutturazione che prevede una riduzione significativa del personale di oltre il 50%, oltre a cambiamenti nella catena di fornitura e nella ricerca e sviluppo.

L’azienda di robot è stata un tempo l ‘obiettivo di Amazon per un’acquisizione da 1 miliardo di dollari , ma l’accordo è saltato dopo uno scontro con le autorità di regolamentazione dell’Unione Europea.

Ciò che ha convinto il mercato è stata la continuità aziendale…

Come si legge nella relazione annuale di iRobot sul modulo 10-K per l’anno conclusosi il 28 dicembre 2024 (10-K), non vi è alcuna garanzia che il lancio di nuovi prodotti abbia successo a causa di potenziali fattori, tra cui, ma non solo, la domanda dei consumatori, la concorrenza, le condizioni macroeconomiche e le politiche tariffarie.

Alla luce di queste incertezze e delle implicazioni che possono avere sui risultati finanziari della Società, vi sono dubbi sostanziali sulla capacità della Società di continuare a operare come un’azienda in attività per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di emissione del bilancio consolidato 2024. Ulteriori informazioni saranno incluse nel 10-K che verrà depositato presso la SEC.

Quindi la società che ha creato un prodotto di enorme successo rischia di fallire, vittima del proprio enorme successo che ha reso il nuovo settore troppo succulento per le società cinesi.