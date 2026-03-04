Iran: Mojtaba Khamenei è la nuova Guida Suprema. Il fallimento strategico del raid su Qom

La transizione al vertice della Repubblica Islamica dell’Iran si è compiuta, confermando le indiscrezioni che da anni circolavano nei corridoi del potere di Teheran. Mojtaba Khamenei, cinquantaseienne secondogenito del defunto Ayatollah Ali Khamenei, sarebbe stato eletto nuova Guida Suprema. Un passaggio di consegne che si realizza nel momento di massima tensione geopolitica per il Medio Oriente, segnando una continuità che per molti osservatori internazionali suona come un chiaro irrigidimento delle posizioni iraniane.

Le autorità iraniane hanno ufficializzato la nomina in un contesto a dir poco caotico. L’annuncio, infatti, è giunto in concomitanza con le notizie di un attacco mirato contro l’edificio dell’Assemblea degli Esperti nella città santa di Qom. Questo organo clericale, composto da 88 membri, è l’istituzione incaricata di selezionare e supervisionare il capo dello Stato. Secondo quanto riportato da fonti statunitensi e israeliane, tra cui Axios, il raid sarebbe avvenuto proprio durante le fasi di conteggio dei voti. Un funzionario della difesa israeliana, rimasto anonimo, ha dichiarato in modo inequivocabile: “Volevamo impedire che scegliessero un nuovo leader supremo”.

Eppure, analizzando i risultati a mente fredda, se l’obiettivo di Tel Aviv era quello di bloccare l’elezione o di creare un vuoto di potere, il piano sembra essere fallito clamorosamente, almeno nel breve termine. È altamente probabile che, per ovviare ai rischi di sicurezza, gran parte del voto si sia svolto in modalità remota o attraverso deleghe segrete. La macchina burocratica e istituzionale iraniana ha dimostrato una notevole resilienza, incassando il colpo, ma portando a termine il processo successorio. L’ironia della sorte, tipica delle complesse dinamiche mediorientali, è che l’azione militare esterna ha finito per compattare il sistema attorno a una figura ancora più conservatrice.

Mojtaba Khamenei non ha mai ricoperto incarichi governativi ufficiali, ma ha operato per decenni come l’eminenza grigia dell’ufficio del padre. La sua elezione smentisce le precedenti dichiarazioni dell’Ayatollah defunto, che si era formalmente opposto all’idea di una successione dinastica, memore della rivoluzione del 1979 contro la monarchia filo-americana.

Per comprendere il profilo del nuovo leader, è utile schematizzare i suoi tratti salienti:

Legami militari: Mantiene rapporti strettissimi e consolidati con il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) e con le forze paramilitari dei Basij.

Mantiene rapporti strettissimi e consolidati con il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) e con le forze paramilitari dei Basij. Gestione economica: Secondo diverse fonti occidentali, tra cui il The Guardian, controllerebbe ingenti asset finanziari, un fattore cruciale in un’economia statalista e sanzionata come quella iraniana, sebbene tali accuse siano respinte dalle fazioni politiche vicine alla sua famiglia.

Secondo diverse fonti occidentali, tra cui il The Guardian, controllerebbe ingenti asset finanziari, un fattore cruciale in un’economia statalista e sanzionata come quella iraniana, sebbene tali accuse siano respinte dalle fazioni politiche vicine alla sua famiglia. Posizionamento politico: È considerato un “hardliner” puro. Già in passato ha orchestrato dietro le quinte vittorie politiche di figure ultraconservatrici, come quella di Mahmoud Ahmadinejad nelle controverse elezioni del 2005 e del 2009.

È considerato un “hardliner” puro. Già in passato ha orchestrato dietro le quinte vittorie politiche di figure ultraconservatrici, come quella di Mahmoud Ahmadinejad nelle controverse elezioni del 2005 e del 2009. Sanzioni internazionali: Dal 2019 è sottoposto a sanzioni da parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, che lo accusa di promuovere le ambizioni destabilizzanti del padre nella regione.

Di seguito, un riepilogo del nuovo assetto:

Caratteristica Dettaglio Nome Mojtaba Khamenei Età 56 anni Rango clericale Hojjatoleslam (insegna teologia a Qom) Profilo politico Conservatore intransigente Relazioni chiave Forze Quds, IRGC, apparato di sicurezza interno

Nonostante le indiscrezioni di inizio marzo che lo davano per vittima di un raid mirato, Mojtaba ha assunto il pieno controllo. La sua elezione fornisce una nuova leadership al paese dove il leader religioso è anche la massima carica politica, perfino superiore la Presidente della Repubblica. La stabilizzazione del Medio Oriente, e di conseguenza dei mercati energetici globali, sembra oggi un traguardo ancora più lontano.