Iran, Hormuz e l’energia come leva di potere: il mondo entra in una nuova fase di rischio sistemico

Non è un’ennesima escalation regionale: è l’emersione dell’energia come variabile sistemica del nuovo disordine globale. Gli attacchi americani e israeliani contro l’Iran segnano un passaggio critico nella già fragile architettura della sicurezza energetica internazionale. Il vero baricentro della crisi non è Teheran, ma lo Stretto di Hormuz, il più rilevante collo di bottiglia del commercio mondiale di petrolio e gas naturale liquefatto.

Attraverso Hormuz transita circa il 20% del greggio consumato a livello globale e una quota decisiva dell’LNG diretto verso Asia ed Europa. È un passaggio obbligato, difficilmente sostituibile nel breve periodo, che rende strutturalmente vulnerabile l’intero sistema energetico mondiale. La questione centrale non è quanta produzione venga effettivamente persa in Iran, ma quanto diventi rischioso, costoso e incerto far arrivare l’energia dal Golfo Persico ai mercati finali.

In questo quadro, le rassicurazioni dell’OPEC sull’aumento della produzione appaiono largamente insufficienti. Anche ammettendo l’esistenza di capacità inutilizzata, il nodo resta eminentemente logistico e finanziario. Se le rotte marittime diventano insicure, se i premi assicurativi esplodono e se i noli delle petroliere salgono rapidamente, l’offerta “potenziale” resta tale solo sulla carta. I mercati lo sanno e incorporano immediatamente questo rischio nei prezzi, ben prima che si materializzino interruzioni fisiche dei flussi.

La geografia dei danni è chiara. Le economie asiatiche importatrici – Cina, India, Giappone e Corea del Sud – risultano le più esposte. La gran parte del petrolio che transita da Hormuz è destinata all’Asia, rendendo Pechino strutturalmente vulnerabile a shock energetici che non controlla. È un punto debole strategico che Washington conosce bene e che rafforza indirettamente la posizione americana in qualsiasi confronto sistemico con la Cina, Taiwan inclusa. Non come leva coercitiva diretta, ma come fattore di deterrenza e di aumento dei costi potenziali di una crisi simultanea su più teatri.

L’Europa emerge in questa crisi con tutta la propria fragilità strategica. Non si tratta di una debolezza contingente, ma della conseguenza strutturale di un’Unione costruita come spazio normativo e non come soggetto di potenza. Formalmente meno dipendente dal petrolio del Golfo rispetto all’Asia, l’UE resta tuttavia pienamente esposta ai prezzi globali dell’energia. Sul fronte del gas, dopo aver proclamato la messa in sicurezza del sistema post-2022, ha finito per accrescere la propria dipendenza dall’LNG importato, accettando una vulnerabilità che oggi torna a manifestarsi in tutta la sua evidenza.

In assenza di una politica energetica comune, di una difesa credibile delle rotte marittime e di una vera diplomazia delle risorse, l’Unione si colloca ai margini delle dinamiche decisionali. Bruxelles osserva e reagisce, ma non indirizza. La transizione verde, elevata a narrazione salvifica, non offre protezione nel breve periodo e finisce per mascherare una realtà più scomoda: l’Europa importa inflazione energetica, perde competitività industriale e rafforza la propria dipendenza strategica da attori esterni.

Sul fronte opposto, Stati Uniti e Russia si collocano in posizioni relativamente più favorevoli. Washington, pur pagando un prezzo interno in termini di consenso e carburanti, consolida il proprio ruolo di garante della sicurezza marittima e di fornitore energetico alternativo, in particolare sul gas. Mosca, come spesso accade nelle fasi di tensione, beneficia di prezzi più elevati e di una domanda crescente da parte di paesi alla ricerca di forniture stabili, anche a costo di compromessi politici.

“In un mondo frammentato, l’energia non è più una commodity: è una leva di potere. E chi non controlla le rotte, paga i prezzi decisi da altri.” È questa la lezione che emerge dalla crisi iraniana. Il rischio maggiore non è una chiusura totale di Hormuz, quanto una fase prolungata di instabilità a bassa intensità: sabotaggi, attacchi mirati, incidenti, tensioni intermittenti. Uno scenario capace di mantenere i mercati in allerta permanente, con effetti cumulativi su investimenti, inflazione e crescita globale.

In questo nuovo ordine instabile, l’energia torna a essere un’arma geopolitica. Chi controlla i passaggi chiave detta le regole. Chi, come l’Europa, rinuncia a pensarsi come potenza strategica, non negozia: paga.