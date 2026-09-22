Iran a terra entro mercoledì: l’ultimatum Usa che cancella i voli di Teheran nel mondo

Il Dipartimento del Tesoro americano ha fatto scattare il conto alla rovescia: entro mercoledì 23 settembre 2026, nessun aereo iraniano potrà più operare su scala internazionale. L’annuncio del segretario Scott Bessent trasforma la morsa finanziaria in un blocco aereo de facto per l’intera Repubblica Islamica.

Non si tratta di una no-fly zone imposta con i caccia militari, ma di un’arma ancora più pervasiva: l’espulsione immediata dal circuito del dollaro per chiunque fornisca assistenza a terra. La scelta imposta a governi e compagnie di gestione aeroportuale è netta: servire un jet iraniano o perdere l’accesso al sistema finanziario globale.

Il meccanismo delle sanzioni secondarie

La formula pronunciata da Bessent a CNBC non lascia spazio a interpretazioni diplomatiche. Chi fa atterrare un velivolo di Teheran non potrà vendergli carburante, non potrà offrire servizi di handling, né emettere biglietti passeggeri.

La forza del provvedimento risiede nelle sanzioni secondarie. Washington non colpisce solo le 27 compagnie aeree della Repubblica Islamica (tra cui la nota Mahan Air), ma punta il mirino su banche, fornitori e autorità aeroportuali terze. Per qualsiasi scalo internazionale, incassare poche migliaia di dollari per un rifornimento a un jet iraniano significherebbe rischiare il blocco dei propri conti di corrispondenza in dollari.

L’impatto economico e operativo sulle rotte regionali è stato istantaneo:

Paese coinvolto Provvedimento immediato Impatto operativo Iraq Sospensione voli a Baghdad Blocco collegamenti religiosi e commerciali Georgia Chiusura dello spazio aereo ai vettori iraniani Interruzione del corridoio verso il Caucaso Turchia Richiesta di stop a Mahan Air Sospensione immediata delle frequenze da Istanbul

Il paradosso del Palazzo di Vetro

La diplomazia internazionale regala spesso momenti surreali. Mentre il Tesoro americano prepara il sigillo aereo definitivo, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian è atteso a New York per partecipare all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

La delegazione di Teheran vola verso gli Stati Uniti proprio nelle ore in cui le linee aeree del Paese vengono tagliate fuori dal pianeta. Una contraddizione che lascia aperto un sottile spiraglio per contatti riservati a margine dei lavori dell’ONU, ma che sul piano pratico certifica la rottura quasi totale delle relazioni economiche.

Flotta allo stremo e sicurezza dei cieli

L’aviazione civile iraniana paga da decenni il prezzo di embarghi stringenti. La flotta commerciale del Paese è tra le più anziane al mondo, costretta a continue operazioni di cannibalizzazione di ricambi per mantenere operativi pochi velivoli.

L’incidente che nel maggio 2024 causò la scomparsa dell’allora presidente Ebrahim Raisi ha ricordato a tutti la vulnerabilità logistica delle infrastrutture di trasporto iraniane. Il blocco commerciale internazionale, soprattutto dall’Occidente, condanna la flotta iraniana a una rapida obsolescenza per assenza di pezzi di ricambio adeguati.

L’obiettivo dichiarato da Washington resta quello di impedire il transito di armi e personale logistico. La ricaduta tangibile, tuttavia, è l’azzeramento della residua connettività commerciale di Teheran con i mercati esteri, isolando ulteriormente una nazione già duramente provata dalla recessione e dall’inflazione interna. ora restano solo i contatti terrestri e via il Mar Caspio, la principale via di commercio con la Russia.