Illusione della svolta green: il Solare supera l’eolico, ma la domanda globale cresce di più

Quale energia rinnovabile è vincente? L’ultima edizione della Statistical Review of World Energy mostra quanto sia cambiato radicalmente il panorama delle energie rinnovabili negli ultimi anni. Nel 2025 la produzione solare ha registrato un nuovo balzo in avanti e, per la prima volta, ha superato l’eolico come fonte di energia elettrica a livello globale. L’energia idroelettrica rimane la principale fonte rinnovabile in assoluto, ma il solare è ora la componente principale in più rapida crescita dell’approvvigionamento energetico rinnovabile mondiale.

Le energie rinnovabili raggiungono un terzo dell’elettricità globale

Nel 2025 la produzione mondiale di elettricità ha raggiunto circa 32.202 terawattora (TWh). L’energia idroelettrica, eolica, solare e altre fonti rinnovabili hanno generato complessivamente circa 10.749 TWh.

Ciò significa che le energie rinnovabili hanno fornito circa il 33,4% dell’elettricità globale. L’energia idroelettrica è rimasta la principale fonte con 4.479 TWh, rappresentando il 13,9% della produzione mondiale di elettricità. L’energia solare ha raggiunto i 2.811 TWh, pari all’8,7% del totale globale, mentre l’eolico ha generato 2.714 TWh, pari all’8,4%. L’energia geotermica, la biomassa e altre fonti rinnovabili hanno contribuito con altri 745 TWh, pari al 2,3%.

L’aspetto più significativo è il ritmo con cui questi numeri stanno cambiando. La produzione totale da fonti rinnovabili è aumentata del 9,1% nel 2025, però la crescita è avvenuta a ritmi molto diversi fra le diverse fonti.

La produzione solare ha registrato un balzo del 30,1%. Quella eolica è aumentata dell’8,2%. Le altre fonti rinnovabili sono cresciute del 2,8%, mentre la produzione idroelettrica è aumentata solo dello 0,4%.

Se misurata in base all’effettivo aumento dell’elettricità generata, l’energia solare ha rappresentato quasi i tre quarti della crescita dell’elettricità da fonti rinnovabili nel corso dell’anno.