Il Turkmenistan vuole esportare gas in Europa, ma il problema siamo noi

Il Turkmenistan ha espresso la propria disponibilità a lavorare a stretto contatto con i partner europei per le forniture di gas naturale, ha dichiarato Gurbanguly Berdimuhamedov in un’intervista rilasciata a Euronews Trend.

“Il settore energetico ha un grande potenziale, con un crescente interesse reciproco per il suo sviluppo. Il Turkmenistan è pronto a impegnarsi in una stretta collaborazione con i partner europei per la fornitura di gas naturale. Uno dei percorsi per azioni mirate è la realizzazione della rotta transcaspica”, ha dichiarato Berdimuhamedov.

Ha inoltre sottolineato che lo sviluppo delle infrastrutture sottomarine nel Mar Caspio si allinea con gli interessi economici degli Stati costieri, garantendo un approccio equilibrato che considera le esigenze dei produttori di energia, dei consumatori e dei Paesi di transito. Il Mar caspio è un passaggio quasi obbligato per il gas e il petrolio che dall’asia centrale vogliono essere esportati.

“Questo servirà come fattore fondamentale per rafforzare la sicurezza energetica e la resilienza in tutta l’Eurasia”, ha sottolineato Gurbanguly Berdimuhamedov.

Il crescente fatturato commerciale tra l’UE e il Turkmenistan evidenzia l’espansione della cooperazione, in particolare nel settore energetico.

Da gennaio a ottobre 2023 ha superato 1,5 miliardi di euro, con un aumento dell’84% rispetto allo stesso periodo del 2022. La disponibilità del Turkmenistan a impegnarsi in partenariati per il gas, come la rotta transcaspica, offre vantaggi reciproci, sostnendo la sicurezza energetica dell’Europa e fornendo al Turkmenistan l’accesso a mercati chiave.

Queste risorse energetiche sono necessarie ai paesi europei, soprattutto se non vogliono un’eccessiva dipendenza sia dalla Russia sia dagli USA. Il problema giace però in certe normative che vengono a frenare l’import dal Turkenistan, oltre al fatto che non esiste un accordo commerciale generale con il Paese.