Il Tesoro della Giamaica potrebbe essere il “Fango Rosso”

Gli elementi terrestri rari (ETR)- 17 nel gruppo – non sono particolarmente rari, dicono gli esperti. Tuttavia, non si trovano generalmente in grandi depositi su scala commerciale. In questo senso, non sono abbondanti, ma spesso vengono ottenuti sfruttando i residui di miniere che ricavano altri metalli, di uso più ampio, e che si accompagnano a questi elementi terrestri rari.

Ora nell’ottica della spinta di Trump verso l’indipendenza dalla Cina nella fornitura di queste materie questi materiali stanno diventando centrali nella guerra economica fra grandi potenze mondiali.

Qui entrano in gioco i Caraibi, o meglio la Giamaica: quest’isola non ha depositi specifici di ETR, ma gli elementi esistono nella bauxite e possono essere estratti dagli effluenti lasciati dal processo di produzione della Bauxite. Questo effluente, chiamato fango rosso, viene immagazzinato in grandi bacini vicino alle raffinerie di allumina dell’isola.

La tecnologia per estrarre minerali di terre rare dal fango rosso esiste da tempo, ma non a un costo tale da essere economicamente competitivo.

Una svolta nello sfruttamento

Nel 2013, il Jamaica Bauxite Institute (JBI) e la giapponese Nippon Light Metal, credendo di essere vicini a una svolta, hanno sperimentato nuove tecniche di estrazione in un laboratorio presso il complesso del JBI a Kingston. Sebbene i loro sistemi sembrassero promettenti, ovviamente non fecero progressi sufficienti per essere economicamente fattibili.

Cinque anni fa, anni dopo l’iniziativa JBI-Nippon, la DADA Holdings, allora proprietaria della vecchia raffineria di allumina Kaiser a Gramercy in Louisiana, annunciò un accordo con un’azienda canadese di energia pulita, Exnervoxa, per l’estrazione di ETR da 35 milioni di tonnellate di fango rosso della raffineria. La raffineria è ora Atlantic Alumina Company LLC.

Il progetto non è stato avviato. In particolare, però, il fango rosso che si intendeva utilizzare proveniva dalla bauxite giamaicana spedita a Gramercy da quella che oggi è la Discovery Bauxite Operations, una società che Atlantic possiede e gestisce insieme al governo giamaicano.

Qualsiasi elemento di terra rara estratto dal fango rosso di Gramercy sarebbe stato un guadagno per la società da una risorsa il cui prezzo originale non rifletteva questo valore aggiuntivo.

Nel 2023, la società di prospezione mineraria di Bobby Stewart, Geophysx, ha annunciato l’intenzione di testare la fattibilità dell’estrazione di ETR dal fango rosso a livello nazionale. Non era chiaro, tuttavia, quale fosse la portata prevista della ricerca, chi fossero i partner di Geophysx (se ce ne fossero) e lo stato della proprietà legale a lungo termine del fango rosso una volta scaricato da una raffineria di allumina.

Gli eventi globali, non ultimo l’avvento di Donald Trump, danno l’occasione alla Giamaica di sviluppare un’idea che ormai è in giro da 12 anni, cioè quella di estrarre le terre rare dai fanghi di scarto della bauxite, il minerale da cui si ottiene allumina e alluminio. In effetti, le tecnologie emergenti potrebbero, se adeguatamente confezionate, dare un nuovo impulso al futuro del settore, partendo da una materia prima già parzialmente lavorata.