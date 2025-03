La “Guerra dei metalli” fra Cina e USA raggiunge un nuovo livelllo

La decisione è passata quasi inosservata, oscurata dalla demolizione del Dipartimento dell’Istruzione. Tuttavia, segna una nuova escalation nella “guerra dei metalli”, il confronto tra Stati Uniti e Cina per l’accesso ai metalli strategici.

Giovedì sera, Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che conferisce all’amministrazione statunitense poteri speciali per incrementare la produzione di metalli critici sul territorio americano e ridurre la dipendenza dalle importazioni. Il testo si basa sul Defense Production Act, una legge adottata dagli Stati Uniti nel 1950 durante la guerra di Corea. Tale legge conferisce al Presidente degli Stati Uniti ampi poteri per influenzare la produzione industriale e le forniture in tempi di crisi (guerra, emergenza nazionale).

Questo decreto mira a fornire finanziamenti, prestiti e altre forme di sostegno agli investimenti per sviluppare le capacità nazionali di lavorazione dei metalli critici e delle terre rare. Questi includono metalli come il neodimio, il gallio, il germanio, il litio e persino il rame, che sono essenziali per la tecnologia, le armi e l’energia a basse emissioni di carbonio.

Il 70% delle terre rare importate dalla Cina

“La nostra sicurezza nazionale e la nostra prosperità sono ora seriamente minacciate dalla nostra dipendenza dalla produzione mineraria da parte di potenze straniere ostili”, ha dichiarato la Casa Bianca nell’ordine esecutivo. “È imperativo per la nostra sicurezza nazionale che gli Stati Uniti adottino misure immediate per facilitare la produzione mineraria nazionale nella massima misura possibile”.

Queste risorse sono attualmente importate in grandi quantità dagli Stati Uniti. Il Paese dipende da fornitori stranieri per una quindicina di metalli critici: Cile e Perù per il rame, Repubblica Democratica del Congo (RDC) per il cobalto, Canada per il nichel e l’uranio, ad esempio. Per le terre rare e il nichel, gli Stati Uniti hanno bisogno della Cina. Washington acquista da Pechino il 70% delle terre rare di cui ha bisogno.

Le misure adottate da Trump sono, in realtà, la continuazione delle amministrazioni precedenti, che hanno sostenuto tutte le iniziative per rilanciare e consolidare la produzione e la lavorazione dei metalli sul territorio americano. La riapertura della miniera di terre rare di Mountain Pass in California e il finanziamento da parte del Pentagono di un impianto di raffinazione di terre rare in Texas hanno beneficiato di questa politica.

Sanzioni cinesi ed esplosione dei prezzi

L’escalation della guerra dei metalli si spiega anche con le ritorsioni cinesi alla guerra commerciale dichiarata da Trump.

Lo scorso febbraio, Pechino ha annunciato restrizioni alle esportazioni di metalli strategici verso gli Stati Uniti. L’elenco comprendeva germanio, gallio, tungsteno, bismuto e molti altri. Queste misure di ritorsione stanno iniziando a produrre effetti.

I prezzi di mercato del bismuto, ad esempio, sono saliti del 500% nel giro di poche settimane, da 6 dollari la libbra a 35 dollari, secondo Fastmarkets.

L’ex Regno di Mezzo rappresenta l’80% delle esportazioni mondiali di bismuto raffinato, mentre gli Stati Uniti non producono una sola tonnellata dal 2013. Secondo i dati delle dogane cinesi, le esportazioni si sono dimezzate a febbraio, dimostrando quanto i flussi dalla Cina possano influenzare i prezzi.

Il bismuto è utilizzato in diversi settori, dalle vernici e rivestimenti per la carrozzeria alla difesa. Ma l'arma dei metalli brandita da Pechino è un'arma a doppio taglio. Certo, è molto efficace nel destabilizzare un'industria o un Paese, ma il forte aumento dei prezzi e i rischi di approvvigionamento spingono altri Paesi a sviluppare la produzione e a diversificare le forniture, indebolendo a loro volta questa leva. Dopo aver provocato gli USA, questi hanno deicso di reagire e ora incentiveranno, in ogni modo questa produzione.