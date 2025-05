Il Pakistan testa un missile con testata anche Nucleare, nel mezzo della crisi con l’India

L’esercito pakistano ha annunciato il successo del test di un missile balistico, mentre cresce la tensione con il vicino indiano, dotato di armi nucleari, dopo l’attacco terroristico del mese scorso nel Kashmir amministrato dall’India, che ha causato il massacro di 26 civili.

Il governo pakistano ha rivelato che si trattava del sistema d’arma Abdali, un missile terra-superficie con una gittata di 450 km, in grado di lanciare testate convenzionali o nucleari.

La dichiarazione ha sottolineato che il lancio era “volto ad assicurare la prontezza operativa delle truppe e a convalidare i parametri tecnici chiave, tra cui il sistema di navigazione avanzato del missile e le caratteristiche di manovrabilità migliorate”.

La tempistica del lancio alza significativamente la temperatura nella regione e sarà presa come un “avvertimento” ultra-provocatorio dal punto di vista dell’India. La settimana scorsa il Pakistan ha dichiarato di temere che un’incursione militare dell’esercito indiano possa essere “imminente”.

Il ministro dell’Informazione pakistano Attaullah Tarar aveva dichiarato giorni fa che Islamabad disponeva di “informazioni credibili” sul fatto che l’India stesse pianificando un attacco militare “entro 24-36 ore” – ma a parte sporadici scambi di fuoco con armi leggere al confine tra le due parti, questo scenario non si è concretizzato.

Un video del nuovo lancio mostra il personale militare che canta in urdu “Allah è il più grande. Lunga vita al Pakistan”, che è chiaramente un messaggio rivolto all’India, rivale del Pakistan a maggioranza indù.

Lo Stato Maggiore del Pakistan “ha espresso piena fiducia nella preparazione operativa e nella competenza tecnica delle forze strategiche pakistane per garantire una deterrenza minima credibile e salvaguardare la sicurezza nazionale contro qualsiasi aggressione”, secondo quanto riportato dall’emittente nazionale.

Rawalpindi, 3 May 2025:

Pakistan today conducted a successful training launch of the Abdali Weapon System— a surface-to-surface missile with a range of 450 kilometers as part of Ex INDUS.

