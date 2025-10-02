Il mondo alla rovescia: gli Houthi yemeniti sanzionano le major petrolifere USA

Le principali compagnie petrolifere statunitensi e i loro dirigenti sono stati oggetto di sanzioni da parte di un organismo yemenita affiliato ai ribelli Houthi, alleati dell’Iran, per quella che definiscono una violazione dell’embargo Houthi. Quindi un’entità definita come terroristica dagli USA decide di applicare sanzioni alle maggiori società petrolifere americane.

Il Centro di coordinamento delle operazioni umanitarie (HOCC), un organismo affiliato agli Houthi creato lo scorso anno per fungere da collegamento tra gli Houthi e gli operatori commerciali marittimi, ha sanzionato 13 compagnie petrolifere statunitensi, nove dirigenti e due beni collegati agli Stati Uniti.

“L’HOCC impiegherà tutti i mezzi e gli strumenti disponibili per contrastare qualsiasi misura ostile adottata da qualsiasi Stato o gruppo contro la Repubblica dello Yemen, in conformità con le leggi applicabili e le normative pertinenti”, secondo il direttore esecutivo dell’HOCC.

Tra le società designate dall’ente affiliato agli Houthi figurano ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Phillips 66, Marathon Petroleum, Valero e Occidental, così come i loro massimi dirigenti, tra cui Darren Woods, amministratore delegato di Exxon, Mike Wirth, amministratore delegato di Chevron, e Ryan Lance, amministratore delegato di ConocoPhillips.

“Non è ancora chiaro se queste sanzioni segnalino che gli Houthi inizieranno a prendere di mira le navi collegate alle organizzazioni, alle società e agli individui sanzionati, una mossa che rischierebbe di violare l’accordo di cessate il fuoco con l’amministrazione Trump, facilitato dall’Oman”, ha scritto l’analista mediorientale Mohammed Al-Basha su LinkedIn .

“Perché adesso? Gli Houthi affermano che questa azione è stata intrapresa in base al principio di reciprocità, in risposta alle sanzioni statunitensi, nonostante l’annuncio dell’Oman del 6 maggio 2025 di una distensione e di un cessate il fuoco tra gli Stati Uniti e loro”, ha scritto Al-Basha.

Appare possibile che questa designazione avrà come conseguenza un intensificarsi degli attacchi contro le petroliere che operano per conto di questa società.

Le sanzioni degli Houthi arrivano in un momento in cui il Medio Oriente è nuovamente al centro degli eventi geopolitici di questa settimana, con l’offensiva israeliana in corso a Gaza, il piano di pace in 20 punti per Gaza presentato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e accettato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, e il ripristino delle sanzioni delle Nazioni Unite contro l’Iran.

Inoltre, mercoledì gli Houthi hanno rivendicato la responsabilità di un attacco a una nave da carico battente bandiera olandese all’inizio di questa settimana. L’attacco di lunedì alla Minervagracht ha lasciato la nave in fiamme e alla deriva nel Golfo di Aden.

Domande e Risposte per il Lettore

1. Che valore legale hanno queste sanzioni imposte dagli Houthi? Dal punto di vista del diritto internazionale e delle leggi occidentali, queste sanzioni hanno valore nullo. Nessuna azienda o dirigente sarà legalmente obbligato a rispettarle. Tuttavia, il loro scopo non è legale, ma operativo e politico. Funzionano come una “lista nera”, segnalando che le entità nominate e i loro asset, in particolare le navi, sono considerati bersagli legittimi dal movimento Houthi. Questo aumenta esponenzialmente il rischio per la navigazione, con possibili ripercussioni sui costi assicurativi e sulla scelta delle rotte.

2. Perché gli Houthi compiono questa mossa proprio ora, nonostante una presunta tregua? Le ragioni possono essere molteplici. Potrebbe essere un segnale di sfiducia verso gli accordi mediati, un modo per mantenere alta la pressione negoziale o una dimostrazione di forza rivolta sia all’esterno (USA e alleati) sia all’interno, per compattare il fronte. Potrebbe anche essere una reazione a specifiche azioni statunitensi non divulgate pubblicamente che, secondo gli Houthi, violano lo spirito della tregua. In sostanza, è uno strumento per ricordare a tutti che, accordi o meno, mantengono la capacità di colpire interessi strategici occidentali.

3. Questo evento potrebbe avere un impatto sui prezzi del petrolio e della benzina? Direttamente, le sanzioni in sé non hanno alcun impatto. Indirettamente, però, la minaccia che rappresentano è un fattore rialzista. Il Golfo di Aden e il Mar Rosso sono un collo di bottiglia cruciale per il commercio mondiale di petrolio. Un aumento percepito del rischio di attacchi alle petroliere introduce un “premio di rischio” sul prezzo del greggio. Se gli operatori dovessero iniziare a deviare le rotte, i tempi di percorrenza e i costi aumenterebbero, con un potenziale, seppur contenuto, effetto a cascata sui prezzi finali alla pompa.