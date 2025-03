Il Kazakistan sta producendo molto più petrolio, nonostante OPEC e difficoltà all’esportazione

Il Kazakistan ha incrementato la produzione di petrolio: a febbraio la produzione di greggio e di condensato di gas, un tipo di petrolio leggero, ha raggiunto il livello record di 2,12 milioni di barili al giorno, con un aumento del 13% rispetto a gennaio. Escludendo il gas condensato, la produzione di greggio è aumentata del 15,5% rispetto al mese precedente, raggiungendo 1,83 milioni di barili al giorno.

Il membro dell’OPEC+ è riuscito ad aumentare la produzione di petrolio nonostante i danni al Caspian Pipeline Consortium (CPC), la sua principale via di esportazione attraverso la Russia. Due settimane fa, la Russia ha riferito che la capacità del CPC è stata ridotta del 30-40% dopo un attacco da parte di droni ucraini.

Non è chiaro come il Kazakistan sia riuscito ad aumentare la produzione nonostante la capacità di esportazione sia limitata. Il Kazakistan dipende dal CPC per oltre l’80% delle sue esportazioni.

L’impennata della produzione segue l’aumento della produzione del gigantesco giacimento di Tengiz, gestito da Tengizchevroil, guidata da Chevron Corp. , che ha avviato un’espansione di Tengiz per 48 miliardi di dollari . In precedenza, la Reuters ha riferito che il Kazakistan potrebbe aumentare sensibilmente le sue esportazioni di greggio dal porto turco di Ceyhan e ridurre drasticamente la quota di oltre l’80% dei flussi che attualmente invia attraverso la Russia.

Secondo il Ministro dell’Energia kazako Almasadam Satkaliyev, le esportazioni attraverso l’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) potrebbero aumentare fino a 20 milioni di tonnellate all’anno, rispetto agli attuali 1,5 milioni, grazie all’aumento della produzione di petrolio del Paese.

Il Kazakistan ha ripetutamente superato la sua quota di produzione OPEC+ di 1,468 milioni di bpd. L’anno scorso, Kazakistan, Russia e Iraq hanno presentato al Segretariato OPEC i loro piani di compensazione per i volumi di greggio prodotti in eccesso per i primi sei mesi del 2024.

Secondo l’OPEC, l’intero volume prodotto in eccesso doveva essere completamente compensato nei 15 mesi successivi fino a settembre 2025, con il Kazakistan che avrebbe “ripagato” 620 kb/d cumulativi, la Russia 480 kb/d e l’Iraq 1.184 kb/d. Molti operatori temono che l’equilibrio tra la crescita della domanda di petrolio e la crescita dell’offerta non OPEC+ possa non compensare l’entità della produzione OPEC+ ripristinata, lasciando i mercati petroliferi in eccesso di offerta quando l’OPEC+ inizierà a ridurre i tagli alla produzione di petrolio ad aprile.

In realtà OPEC+ nasce proprio per controllare la produzione di petrolio ed evitare gli eccessi, per cui è molto difficile che l’evoluzione delle quote non tenga conto di questo fattore esterno.