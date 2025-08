Il governo apre la Zes Unica anche a Marche ed Umbria

Giorgia Meloni in visita nelle Marche per presentare i programmi di investimento nella regione del governo, ha annunciato che la zona unica speciale, guidata dall’avvocato Giosy Romano, che sta registrando numeri da record, sarà allargata anche alle Regioni Marche ed Umbria. Un annuncio che ha scatenato una vera e propria ovazione tra il pubblico di sindaci, amministratori locali ed imprenditori, presenti all’Auditorium Orfeo Tamburi della Mole Vanvitelliana, ad Ancona, dove Meloni ha tenuto il suo breve discorso, insieme ai vicepremier Antonio Tajani, presente e Matteo Salvini in videocollegamento da Roma.

Un segno tangibile che le Marche per il governo sono una priorità, non solo ovviamente perchè la Regione governata da Francesco Acquaroli, un fedelissimo della premier, sarà la prima ad andare al voto nell’ultimo weekend di settembre, ma anche perchè come ha detto la premier:” le Marche sono un pò il simbolo del made in Italy. È una regione strategica per l’Italia, territorio molto dinamico con molte pmi. Senza le Marche il Made in Italy in Italia e nel mondo non sarebbe quello che conosciamo”. Ed è per questo che il governo ha deciso di offrire anche una nuova opportunità al dinamismo delle Marche, inserendole nella Zes.

“La zona economica speciale -ha ricordato Giorgia Meloni- è un strumento che sta dando straordinari risultati, noi abbiamo puntato al fatto che ci fosse un’unica zona economica speciale in tutte le regioni del mezzogiorno” e stiamo registrando “risultati estremamente importanti, ma noi vogliamo allargare la zona economica speciale a regioni qualificate, questo vale per le Marche e l’Umbria”. Secondo quelli che sono i dati emersi da uno studio dell’European House di Ambrosetti, la Zes “è molto efficace per aiutare chi investe, chi crea lavoro, chi produce, consente di avere un’autorizzazione unica fiscale, garantisce velocità e permette di valorizzare le specificità territoriali, di stabilizzare la efficacia delle altre risorse come il Pnrr, i fondi di coesione”. Con la “zona economica speciale unica a oggi, dal 1 gennaio del 2024 sono state già rilasciate oltre 700 autorizzazioni uniche che hanno portato investimenti strategici imponenti”.

In un anno di operatività, la ZES Unica del Mezzogiorno ha rilasciato 620 AU, con un aumento del +122,2% rispetto alle AU rilasciate dalle 8 ZES in un anno e mezzo di operatività (279). Le AU medie mensili sono passate da 14,7 nella precedente disciplina a 38,8, con un aumento del +163,9%. Tale aumento di AU rilasciate si è riflesso in un incremento degli investimenti (+73,7% rispetto alle 8 ZES, per un totale di 3,4 miliardi di Euro) e

delle ricadute occupazioni registrate nei territori (+97,9%). Dalla sua operatività, la ZES Unica ha registrato una particolare accelerazione negli ultimi mesi. In particolare, delle 620 Autorizzazioni Uniche rilasciate dall’entrata in vigore della ZES Unica, 522 sono state rilasciate tra il 6 agosto 2024 e il 6 maggio 2025 (valore pari all’84,2% del totale). Nell’ultimo anno, la media di AU mensili rilasciate è passata da 3,5 tra marzo e agosto 2024 a 58,0 tra agosto 2024 e maggio 2025.

“Nelle Marche la questione centrale è la questione del deficit infrastrutturale. E’ una regione che vive un paradosso incredibile, quello di trovarsi al centro dell’Italia ma di essere allo stesso tempo una regione difficilmente raggiungibile. E quando un territorio non ha le infrastrutture di cui ha bisogno non è messo nelle condizioni di competere ad armi pari ed esprimere al massimo il suo valore”. Nel merito, i progetti sono sul tavolo: “La Pedemontana è un sogno che prende realtà, più tardi sarò all’inaugurazione dei cantieri”.

La campagna elettorale insomma è già partita, mentre Matteo Ricci il candidato del campo largo, dopo il caso affidopoli, è finito nell’occhio del ciclone, per l’utilizzo per la sua campagna elettorale, di una imbarcazione la Pelikan Clean River, che è di quelle che servono per raccogliere la plastica in mare e d è finanziata dalla Regione Marche.