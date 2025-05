Il Giappone e la sua Bilancia dei Pagamenti: ovvero la Spiegazione della particolarità del Sol Levante

Immaginate un Giappone che, nonostante un deficit commerciale, riesce a vantare un surplus di partite correnti del 5% del PIL nel 2024, superando persino la Cina. Come è possibile? Ce lo spiega Brad Setser in un recente thread su X, con precisione e chiarezza.

Partiamo dal grafico iniziale: dal 2011 al 2024, il saldo del conto corrente giapponese è cresciuto costantemente, arrivando al 5% del PIL. Questo nonostante un deficit commerciale dell’1% del PIL, dovuto al commercio di beni e servizi. La chiave di questo successo sta nei redditi da investimenti esteri, che hanno compensato ampiamente il deficit.

A few words on Japan’s balance of payments, which confuse many (including, at times, my friends at the IMF) —

Japan now runs a large current account surplus (more than China) of 5% of GPD even with a 1% of GDP trade deficit

1/ pic.twitter.com/B9IJNty0W5

— Brad Setser (@Brad_Setser) April 30, 2025