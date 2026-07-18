Il fumo tossico del Canada paralizza l’economia USA: Trump minaccia dazi e il Senato prepara le sanzioni

Il Nord America sta soffocando. Una gigantesca nube di fumo tossico, causata da oltre 700 incendi boschivi incontrollati in Canada, sta scendendo verso sud. L’aria è diventata irrespirabile per decine di milioni di americani. Nelle principali metropoli degli Stati Uniti, trascorrere una giornata all’aperto equivale ormai a fumare dieci sigarette.

La crisi non è solo ambientale, ma sta colpendo duramente l’attività economica locale proprio nel pieno della stagione estiva. I parchi di divertimento chiudono, gli eventi all’aperto saltano e i lavoratori sono costretti a rimanere al chiuso. La paralisi economica sta innescando uno scontro diplomatico senza precedenti tra Washington e Ottawa.

L’impatto economico immediato sul territorio americano

Le ricadute economiche si fanno sentire ora dopo ora sul PIL dei singoli Stati americani coinvolti. L’indice di qualità dell’aria (AQI) ha superato quota 500 in diverse città, ben oltre la soglia d’allarme di 300 ritenuta estremamente pericolosa per la salute umana.

Turismo e intrattenimento: Grandi parchi tematici, come il Six Flags Great America in Illinois, hanno dovuto sospendere le attività a causa dell’aria tossica.

Grandi parchi tematici, come il Six Flags Great America in Illinois, hanno dovuto sospendere le attività a causa dell’aria tossica. Sport e grandi eventi: Si temono rinvii e cancellazioni persino per le partite della Coppa del Mondo e per i grandi eventi della stagione estiva.

Si temono rinvii e cancellazioni persino per le partite della Coppa del Mondo e per i grandi eventi della stagione estiva. Produttività del lavoro: I settori dell’edilizia, della logistica all’aperto e dell’agricoltura stanno registrando un brusco rallentamento dovuto all’impossibilità di operare in sicurezza.

Detroit, Michigan now has the worst air quality of any major city on Earth due to Canadian wildfire smoke. If exposed to the current air quality in the city for 24 hours, it would be the equivalent to smoking about 21 cigarettes. pic.twitter.com/xijW3eDhf1 — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) July 16, 2026

La mappa dell’emergenza mostra livelli di inquinamento senza precedenti storici recenti:

Città Livello AQI registrato Condizione dell’aria Detroit Sopra 500 Estremamente Pericolosa Milwaukee Sopra 500 Estremamente Pericolosa Toledo Sopra 500 Estremamente Pericolosa Chicago Sopra 300 Pericolosa Cleveland Sopra 300 Pericolosa New York In peggioramento Nociva

La rabbia di Donald Trump: in arrivo dazi doganali punitivi

Donald J. Trump è intervenuto duramente sulla questione, definendo la nube tossica come una vera e propria “invasione non necessaria di aria sporca e insalubre”. L’ex Presidente ha puntato il dito contro l’amministrazione canadese per la totale mancanza di manutenzione delle foreste.

🇺🇸🇨🇦 Trump is threatening to add the cost of Canadian wildfire smoke to Canada's existing tariffs. 830+ wildfires burning across Canada. More than 100 million Americans under air quality alerts across 18 states. Hazardous levels recorded from Chicago to Washington DC. Trump:… pic.twitter.com/WqV6oJY4bm — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 17, 2026

Secondo Trump, il rifiuto del Canada di ripulire il sottobosco e gestire i detriti è una negligenza intenzionale che costa agli Stati Uniti miliardi di dollari ogni anno. Per questo motivo, Trump ha annunciato che intende chiamare direttamente il Primo Ministro canadese per chiedere spiegazioni immediate.

La contromisura economica proposta è drastica. Il costo economico di questo inquinamento importato dovrà essere aggiunto, sotto forma di nuovi dazi doganali, alle tariffe che il Canada sta già pagando per esportare le proprie merci negli Stati Uniti. Una mossa che rischia di aprire una guerra commerciale nel cuore del continente.

Il Senato USA prepara un disegno di legge per sanzionare il Canada

La reazione istituzionale non si è fatta attendere. Il senatore Bernie Moreno, repubblicano dell’Ohio, ha annunciato che presenterà la prossima settimana un disegno di legge formale per sanzionare economicamente il Canada.

Il provvedimento non colpirà solo lo Stato canadese nel suo complesso, ma punterà direttamente ai funzionari governativi ritenuti responsabili di quella che è stata definita una vera e propria “atrocità”. Anche alla Camera dei Rappresentanti la tensione è altissima. Quattro deputati repubblicani del Michigan hanno inviato una lettera di fuoco al Primo Ministro liberale Mark Carney.

I parlamentari accusano il governo di Ottawa di non aver fatto nulla per prevenire i roghi, preferendo l’attivismo ideologico sul clima alla gestione pratica del territorio. Si tratta del terzo anno consecutivo in cui gli Stati Uniti si trovano a dover gestire un’emergenza che il Canada avrebbe gli strumenti per evitare.

Ideologia climatica contro gestione tecnica del territorio

Il cuore della polemica politica ed economica risiede nella gestione delle foreste. Molti analisti e organizzazioni sottolineano come gli incendi siano alimentati da anni di politiche forestali inadeguate, spesso giustificate in nome della lotta al cambiamento climatico.

Canada continues to fail to manage their forests. Controlled burns + thinning + clearing debris would go a long way in preventing this from happening every summer. https://t.co/inQwdcONQK — American Conservation Coalition (@ACC_National) July 16, 2026

La riduzione dei tagli preventivi, il divieto di effettuare incendi controllati e la mancata rimozione dei detriti legnosi hanno trasformato i boschi canadesi in enormi serbatoi di combustibile. Mentre i media progressisti attribuiscono l’intera responsabilità al riscaldamento globale, gli esperti tecnici evidenziano l’assenza delle più elementari pratiche di selvicoltura.

Le ricadute di queste scelte ideologiche ricadono ora sull’economia reale americana. Le imprese subiscono danni diretti, i cittadini pagano il prezzo in termini di salute e le casse pubbliche devono finanziare la gestione sanitaria delle intossicazioni. Il Canada, intanto, brucia: oltre 8,2 milioni di acri sono già andati in fumo.