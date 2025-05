Il crollo dei prezzi del Greggio potrebbe fare molto male alla Guyana

Il governo della Guyana dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di proteggere la propria produzione petrolifera dal calo dei prezzi del petrolio, poiché le entrate petrolifere in forte espansione sono destinate a diminuire con il crollo dei prezzi del petrolio, ha dichiarato l’ex ministro delle Finanze della Guyana, Winston Jordan, in un’ intervista pubblicata lunedì su Stabroek News. Quindin il pericolo per il paese è che la sua breve primavera di ricchezza petrolifera sia destinata a non durare.

I prezzi del petrolio sono crollati dall’inizio di aprile, quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di imporre dazi sul resto del mondo e ha applicato dazi a tre cifre alla Cina, mentre l’OPEC+ sta accelerando l’aumento della produzione triplicando i volumi in maggio e giugno rispetto alle previsioni precedenti.

A causa del calo dei prezzi del petrolio, i maggiori paesi produttori, tra cui ora figura anche la Guyana con oltre 650.000 barili al giorno provenienti dai progetti offshore guidati da Exxon, stanno affrontando una diminuzione delle entrate di bilancio derivanti dal petrolio.

In Guyana, la produzione e l’esportazione di petrolio, iniziate nel 2019, hanno portato a un boom economico, con una crescita del PIL a doppia cifra negli ultimi anni. Ecco lo sviluppo del PIL della Guyana negli ultimi 10 anni e l’effetto del petrolio è evidente

Tuttavia, secondo l’ex ministro delle finanze Jordan, il governo deve ora prepararsi meglio ad affrontare periodi di prezzi del petrolio più bassi.

“Più FPSO [navi galleggianti per la produzione, lo stoccaggio e lo scarico] ExxonMobil introduce, maggiori sono i costi aggiuntivi”, ha dichiarato Jordan a Stabroek News.

“E se ora si estrae sempre più petrolio a un prezzo sempre più basso, ci vorrà più tempo per ripagare i costi [operativi] di Exxon“, ha aggiunto Jordan.

“E in questo modo, il nostro sogno di ottenere una quota di profitto migliore sarà come ha detto Bob Marley, ‘un’illusione fugace’”.

La Guyana produce già più di 660.000 barili al giorno di greggio dal blocco Stabroek gestito da Exxon.

La capacità produttiva della Guyana dovrebbe superare 1,7 milioni di barili al giorno, con una produzione lorda che crescerà fino a 1,3 milioni di barili al giorno entro il 2030, afferma Exxon. Secondo la supermajor statunitense, la Guyana è attualmente il terzo produttore mondiale di petrolio pro capite.

L’impennata della produzione e delle esportazioni di petrolio ha contribuito alla crescita del 43,6% dell’economia della Guyana lo scorso anno, segnando il quinto anno consecutivo di crescita a doppia cifra del PIL, iniziata proprio quando la Guyana è diventata un produttore di petrolio.