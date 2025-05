I militari USA vogliono un Super Cargo Spaziale che porti 13 tonnellate di carico

Rocket Lab, un’azienda aerospaziale, parteciperà a una “missione sperimentale” per l’aviazione militare statunitense.

L’Air Force Research Laboratory (AFRL) ha selezionato il Neutron, un veicolo riutilizzabile a medio raggio di Rocket Lab, per la missione Rocket Cargo.

Questa missione mira a dimostrare il “trasporto di merci da punto a punto”, segnando una nuova fase nelle capacità di lancio commerciale per il progresso della logistica della difesa globale.

L’Air Force sta studiando l’uso di razzi commerciali per la consegna rapida di merci in qualsiasi luogo della Terra in poche ore.

Tuttavia, questo ambizioso programma è ancora nelle sue fasi iniziali. La missione, prevista per il 2026 o successivamente, è un “esperimento di sopravvivenza”.

I dettagli finanziari del contratto non sono stati resi noti da Rocket Lab.

Capacità di carico utile di 13.000 chilogrammi

La prossima missione del razzo Neutron includerà un carico utile progettato per rientrare nell’atmosfera terrestre e dimostrare la sua capacità di trasportare e distribuire merci in modo sicuro. La missione trasporterà anche diversi altri carichi utili.

Il potente razzo Neutron è progettato per trasportare un carico enorme di 28.660 libbre (13.000 chilogrammi) nell’orbita terrestre bassa.

Neutron sarà utilizzato per dispiegare costellazioni di satelliti, supportare missioni di sicurezza nazionale e trasportare carichi utili scientifici e di esplorazione.

“Neutron è una nuova potente opzione di lancio che stabilirà un nuovo standard in termini di prestazioni, convenienza e affidabilità per gli utenti spaziali governativi e commerciali nel settore dei lanci medi”, ha affermato Sir Peter Beck, fondatore e CEO di Rocket Lab.

Il razzo rimane in linea con il programma per il suo primo lancio nel 2025.

A Wallops Island, in Virginia, Rocket Lab riferisce che la costruzione della piattaforma di lancio sta procedendo come previsto, così come lo sviluppo del razzo.

All’inizio di quest’anno, la società ha annunciato che il suo razzo Neutron atterrerà in mare con i suoi carichi utili. Per facilitare questo, la società sta modificando una chiatta offshore, denominata “Return on Investment”, un gioco di parole legato alla finanza, che fungerà da piattaforma di atterraggio oceanica per le missioni di ritorno.

Contratto NSSL

SpaceNews ha riferito che il programma di trasporto merci non è l’unico sviluppo importante per Rocket Lab.

Un altro sviluppo significativo, che Beck ha definito la “grande novità” del trimestre, è stata la selezione di Rocket Lab come concorrente per i contratti National Security Space Launch (NSSL).

Lo Space Systems Command (SSC), un ramo della U.S. Space Force, ha annunciato nel marzo 2025 di aver ampliato il gruppo di aziende idonee a concorrere per i contratti National Security Space Launch (NSSL) Phase 3 Lane 1.

In base a ciò, Rocket Lab, insieme a Stoke Space, potrà ora competere con giganti affermati come Blue Origin, SpaceX e United Launch Alliance.

Questa decisione significa che queste cinque aziende sono ora tutte in grado di presentare offerte per specifici ordini di servizi di lancio.

Il governo prevede di assegnare almeno 30 missioni nell’ambito di questo contratto, per un valore totale stimato di 5,6 miliardi di dollari in ordini di lavoro.