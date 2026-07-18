Guerra dei dazi: l’ultimatum degli Stati Uniti che fa tremare l’export europeo

La tregua commerciale tra Stati Uniti ed Unione Europea rischia di saltare. Washington sta aumentando la pressione su Bruxelles per smantellare immediatamente le norme europee su sicurezza e cibo. Se l’Europa non cede, l’accordo che ha evitato una guerra commerciale totale potrebbe colare a picco. Le conseguenze sulle nostre esportazioni sarebbero pesantissime.

A un anno dall’accordo che ha ridotto i dazi reciproci, la Casa Bianca vuole i fatti. Nell’agosto scorso l’Europa tagliò le tasse sui beni industriali e gli USA portarono al 15% i dazi sulle auto europee. Ma per gli americani questo era solo il primo passo di una strategia più ampia. Il nodo adesso sono le barriere non tariffarie, cioè i regolamenti tecnici e le certificazioni ambientali che bloccano le merci americane nei nostri porti.

Washington ha inviato a Bruxelles una proposta molto dettagliata nelle ultime settimane. Pretende che l’Europa si impegni pubblicamente a cancellare le norme burocratiche che penalizzano le aziende americane. Nel mirino ci sono i severi standard europei sulla sicurezza delle auto e le rigide tutele sui prodotti alimentari e agricoli.

Per Donald Trump queste leggi non difendono i consumatori. Hanno un solo scopo: impedire la vendita dei prodotti americani in Europa. Gli uffici commerciali statunitensi ricordano continuamente un dato macroeconomico che brucia. Gli Stati Uniti hanno un enorme deficit commerciale di beni con l’Unione Europea, ma compensato da un surplus americano nei servizi.

Vediamo i dati reali dell’ultimo anno per capire l’entità dello scontro economico:

Tipo di Scambio Commerciale Valore del Saldo Chi si trova in vantaggio Scambio di Beni 198 miliardi di euro Unione Europea (Surplus) Scambio di Servizi 178 miliardi di euro Stati Uniti (Surplus)

Questa differenza strutturale spiega il nervosismo di Washington. Gli americani vedono le nostre severe certificazioni sanitarie e i test di sicurezza stradale come un’arma di protezione commerciale nascosta. Dal canto suo, l’Europa si difende ricordando che le regole servono a tutelare la salute dei consumatori e non a fare la guerra ai partner commerciali.

I funzionari europei non hanno accolto la richiesta con entusiasmo. Dalla Commissione Europea fanno sapere che non c’è alcuna intenzione di firmare nuovi documenti o calendari vincolanti. L’Europa preferisce mostrare i progressi già fatti nelle sedi bilaterali, piuttosto che prendere impegni futuri al buio sotto dettatura. Tra l’altro non è detto che un ammorbidimento delle norme aiuterebbe gli USA: nella carne, ad esempio, potrebbero avvantaggiarsi i paesi sud americani.

Per calmare le acque e non passare dalla parte del torto, Bruxelles ha giocato una carta d’anticipo proprio questa settimana. Ha confermato al Parlamento Europeo di aver inviato a Washington una nuova lista di proposte. Si tratta di ulteriori riduzioni tariffarie mirate su beni strategici europei. Questa mossa copre ben 115 miliardi di euro di esportazioni annuali verso gli Stati Uniti.

Tra i settori coinvolti in questa offerta ci sono comparti chiave della nostra economia:

Vino, spumanti e superalcolici di alta qualità

Formaggi tipici e specialità agroalimentari protette

Macchinari industriali avanzati e componentistica

La pressione americana riflette una precisa necessità politica interna. Trump ha dovuto frenare sui dazi più alti a causa dei blocchi imposti dai tribunali statunitensi. Inoltre, l’aumento dei prezzi interni e la perdita di potere d’acquisto delle famiglie spaventano l’elettorato in vista delle elezioni di metà mandato. Ora la Casa Bianca cerca di ottenere la rimozione delle regole europee per far respirare le proprie aziende esportatrici.

Le ricadute economiche pratiche per le nostre imprese e per i lavoratori sono enormi. Se l’Europa cede sulle regole alimentari, i nostri produttori agricoli subiranno la concorrenza sleale di merci americane prodotte con standard molto meno rigidi e costi inferiori. Questo colpirebbe direttamente il valore del nostro Made in Italy.

Se invece l’Europa resiste e decide di fare muro, il rischio concreto è il ritorno dei dazi punitivi americani. Una tassa immediata sulle nostre automobili e sui prodotti alimentari distruggerebbe migliaia di posti di lavoro nei distretti industriali e agricoli europei. La situazione è bloccata.

La Commissione Europea difende la sua posizione ufficiale di fermezza. Ribadisce di voler rispettare gli impegni del piano congiunto e ricorda che l’eliminazione dei dazi sui beni industriali statunitensi è già realtà. Ma la corda è tesa al massimo. La diplomazia economica dovrà fare miracoli per evitare una rottura che colpirebbe direttamente le tasche dei cittadini.