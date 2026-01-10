Groenlandia: il nuovo Texas artico nel mirino di Trump? Tra sogni di petrolio e incubi logistici

La nuova frontiera dell’oro nero si trova a Tasiilaq. Mentre Washington riaccende le mire espansionistiche sull’isola danese, una piccola compagnia “wildcat” scommette controcorrente: trivellare dove nessuno osa più.

Siamo nel 2026 e, se pensavate che l’era del petrolio fosse al tramonto, forse dovreste guardare a nord. Molto a nord. Precisamente sopra il Circolo Polare Artico, in quella Groenlandia che sembra essere diventata l’ossessione geopolitica del redivivo Presidente Donald Trump.

Mentre i mercati globali sono inondati di greggio e le major del settore si ritirano in buon ordine verso lidi più sicuri, una scommessa audace, quasi anacronistica, sta prendendo forma nel ghiaccio della penisola di Jameson Land. È una storia che mescola la vecchia epica dei “wildcatters” americani (i petrolieri di frontiera disposti a tutto) con la nuova, brutale realtà della competizione tra grandi potenze.

La Scommessa di March GL: David contro Golia nel ghiaccio

Al centro di questa vicenda c’è la March GL, guidata dal veterano Robert Price, pronta a quotarsi in borsa come Greenland Energy Company tramite una SPAC. L’obiettivo? Fare ciò che colossi come Exxon o Shell hanno abbandonato: estrarre miliardi di barili di petrolio dalla costa orientale della Groenlandia.

I numeri, sulla carta, sono da capogiro e giustificherebbero l’interesse della Casa Bianca:

90 miliardi di barili: Le stime del governo USA sulle riserve totali dell’Artico.

13 miliardi di barili: La stima di petrolio recuperabile nella sola concessione di March GL.

Qualità: Greggio leggero e dolce (light sweet crude), simile al pregiato Brent del Mare del Nord, facile ed economico da raffinare.

Tuttavia, tra il dire e il fare c’è di mezzo il ghiaccio. Letteralmente. A fine ottobre, le attrezzature pesanti della compagnia sono rimaste bloccate a Tasiilaq. I rimorchiatori non sono riusciti a raggiungere il sito di perforazione a causa del mare grosso e ora dovranno attendere il disgelo primaverile. Questo è l’Artico: una finestra operativa di pochi mesi, costi logistici esorbitanti e la costante minaccia di tornare a casa a mani vuote.

Il Paradosso Economico: Trivellare in un mercato saturo?

Un osservatore attento alle dinamiche economiche potrebbe chiedersi: perché investire centinaia di milioni in una frontiera estrema proprio ora?

Il mercato petrolifero del 2026 è strutturalmente in oversupply. L’OPEC+ ha aperto i rubinetti, lo shale americano tiene, e la domanda globale, pur robusta, fatica ad assorbire l’offerta. Gli analisti di JPMorgan e dell’IEA avvertono di un possibile crollo dei prezzi verso i 30 dollari al barile.

In questo scenario, le grandi compagnie petrolifere () stanno attuando una strategia di de-risking: tagliano l’esplorazione, licenziano e si concentrano su giacimenti già noti (i cosiddetti “tie-back”). Hanno lasciato la Groenlandia un decennio fa, spaventate dal crollo dei prezzi del 2014 e dalle difficoltà tecniche.

Robert Price e la sua March GL stanno facendo una scommessa contrarian classica:

Anticipare la scarsità futura: I giacimenti attuali si esauriscono e la mancanza di investimenti odierni in esplorazione porterà a un deficit domani. A quel punto i giacimenti nuovi saranno preziosi come ora l’oro. Il colpo della vita: Se Jameson Land si rivelasse una nuova Prudhoe Bay (il giacimento che cambiò la storia dell’Alaska), la compagnia passerebbe da piccola entità speculativa a gigante energetico in una notte.

La Geopolitica di Trump: “We need Greenland”

Se l’economia è incerta, la politica è chiarissima. Dopo aver gestito la crisi in Venezuela con la rimozione di Maduro, l’amministrazione Trump ha spostato il mirino a nord. Le dichiarazioni sono quelle, dirette e prive di filtri diplomatici, a cui ci ha abituato: “Quando la possediamo, la difendiamo. Non difendi i contratti di locazione allo stesso modo“.

La Groenlandia non è solo petrolio. È un nodo strategico fondamentale per il controllo dell’Artico, conteso tra:

Stati Uniti: Che vedono l’isola come un’estensione naturale della sicurezza nordamericana (Dottrina Monroe applicata al ghiaccio). Del resto le rotte d’attacco dalla Russia verso gli USA passano sopra la Groenlandia.

Russia e Cina: Che stanno militarizzando la regione e spingendo sulla Northern Sea Route, la rotta commerciale che accorcia i tempi tra Europa e Asia bypassando Suez.

Non è un caso che il Segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale Jeff Landry parlino apertamente di “acquisto” o annessione, scatenando le ire di Copenaghen e Nuuk. Ma dietro la retorica muscolare, c’è una logica strategica ineccepibile: in un mondo frammentato, il controllo fisico delle risorse e delle rotte vale più dei trattati commerciali.

L’Indipendenza passa dal sottosuolo?

E i groenlandesi? La narrazione mainstream vorrebbe un popolo interamente dedito alla sola conservazione ambientale, ma siamo sicuri che sia così? L’indipendenza dalla Danimarca è un sogno costoso. Attualmente, Nuuk dipende da Copenaghen per oltre la metà del suo bilancio (circa 560 milioni di dollari l’anno).

Il sistema di royalty concordato con March GL (il cosiddetto “R-factor”) è strutturato per riempire proprio quel vuoto finanziario. Se il petrolio sgorga e i profitti salgono, la quota della Groenlandia aumenta. I traferimenti della Danimarca diventano superflui.

Come nota Christian Keldsen della Greenland Business Association: “Queste sono le nostre rocce, questo è il nostro suolo”. Per molti locali, le trivelle lontane dai centri abitati non sono una minaccia,, ma il biglietto da visita per la sovranità nazionale.

Come nota Musso su Atlantico invece è proprio l’Europa, con la sua politica forzatamente “Green” l’Europa impone alla Groenlandia una sorta di politica neo-colonialista, che ne impedisce la crescita proprio per mantenerla dipendente dai sussidi danesi.

Energia groenlandese: Tra sogni e realtà

La storia dell’industria petrolifera è lastricata di fallimenti spettacolari e di fortune improvvise. La Shell ha bruciato 7 miliardi di dollari in Alaska per nulla; la Exxon ha trovato un tesoro in Guyana quando nessuno ci credeva.

La March GL si trova su questo crinale sottile. Se i primi due pozzi esplorativi del 2026 confermeranno i dati sismici degli anni ’80 (ereditati dalla vecchia ARCO), assisteremo alla nascita di una nuova provincia petrolifera globale, con buona pace della transizione energetica immediata. Se falliranno, sarà solo un’altra nota a piè di pagina nella storia dei “wildcatters”.

Ma con Trump alla Casa Bianca e la Russia che preme ai confini artici, una cosa è certa: la Groenlandia non sarà lasciata in pace tanto presto. Che si tratti di dollari o di diplomazia, il ghiaccio si sta scaldando.

Tabelle Dati Chiave

Dettaglio March GL (Greenland Energy Co.) Obiettivo Penisola di Jameson Land, Groenlandia Orientale Riserve Stimate ~13 Miliardi di barili (potenziali) Budget Pozzi $40M (primo pozzo), $20M (secondo pozzo) Logistica Trasporto via chiatta, strade da costruire, operatività estiva Contesto Politico Moratoria ufficiale (ma licenze preesistenti valide)

Domande e risposte

Perché gli Stati Uniti sono così interessati alla Groenlandia proprio ora?

L’interesse è duplice: energetico e strategico. Oltre alle immense riserve stimate di petrolio (90 miliardi di barili nell’Artico) e terre rare fondamentali per la tecnologia, la posizione geografica della Groenlandia è vitale per il controllo delle nuove rotte commerciali artiche e per la difesa missilistica.4 Con Russia e Cina sempre più aggressive nella regione, Washington vede il controllo dell’isola come una necessità di sicurezza nazionale, non più differibile, in un’ottica di competizione tra grandi potenze.5

È economicamente sensato estrarre petrolio in Groenlandia con i prezzi attuali?

Nel breve termine, no. Il mercato è in eccesso di offerta e i prezzi sono bassi, rendendo i costi proibitivi dell’Artico poco attraenti per le major avverse al rischio. Tuttavia, l’industria petrolifera vive di cicli lunghi. March GL scommette che, quando i giacimenti entreranno in produzione tra diversi anni, la domanda globale sarà ancora alta e l’offerta scarsa a causa dei mancati investimenti odierni. È una scommessa ad alto rischio (high risk, high reward) tipica delle fasi di contrarian investing.

Come reagisce la popolazione locale a queste prospettive?

La reazione è mista ma pragmaticamente aperta. Sebbene il governo locale abbia una retorica ambientalista e abbia imposto moratorie su nuove licenze, esiste un forte desiderio di indipendenza economica dalla Danimarca. Le licenze esistenti sono viste come una potenziale fonte di reddito sostitutivo ai sussidi danesi. Finché le estrazioni avvengono lontano dalle aree di caccia e pesca tradizionali, molti groenlandesi vedono lo sfruttamento delle risorse come il prezzo necessario da pagare per ottenere la piena sovranità politica.