Gli USA stringono la morsa sulle truffe crypto: sequestrati 580 milioni di dollari alle reti asiatiche

Il mercato delle criptovalute continua a mostrare le sue vulnerabilità strutturali quando lasciato senza un’adeguata supervisione, a dimostrazione che l’assenza di regole si traduce spesso in un danno per l’economia reale e per i risparmiatori. In una decisa operazione di contrasto, le autorità federali statunitensi hanno congelato e sequestrato oltre 580 milioni di dollari in asset digitali, tutti legati a reti di truffatori operanti nel sud-est asiatico.

L’operazione è stata condotta dalla Scam Center Strike Force del Dipartimento di Giustizia, una task force istituita lo scorso novembre per colpire i raggiri finanziari gestiti da organizzazioni criminali transnazionali cinesi. Come ha sottolineato il procuratore statunitense Jeanine Ferris Pirro, in soli tre mesi la squadra ha compiuto progressi significativi. L’obiettivo primario, ora, è procedere con la confisca definitiva attraverso i tribunali, per tentare di restituire i fondi alle vittime.

Le frodi in questione si basano principalmente sulla tecnica della “macellazione del maiale” (pig butchering). I truffatori instaurano relazioni di fiducia con i malcapitati tramite social media e messaggistica, per poi indirizzarli verso finti investimenti in criptovalute. Le vittime acquistano asset digitali legittimi, ma finiscono per trasferirli su piattaforme di trading contraffatte e controllate dai criminali.

Il lato ancora più oscuro di questa vicenda riguarda la logistica di tali operazioni. I centri della truffa si trovano spesso in complessi militarizzati situati in Birmania, Cambogia e Laos. Le autorità statunitensi confermano che, all’interno di queste strutture, lavorano anche vittime di traffico di esseri umani, costrette con la violenza a perpetrare le frodi. In alcune di queste aree, i proventi delle truffe costituiscono una fetta preoccupante del prodotto interno lordo locale.

Per comprendere le dimensioni del fenomeno, è utile osservare i dati aggregati del settore:

Fondi sottratti agli americani: le stime recenti indicano perdite annuali vicine ai 10 miliardi di dollari.

le stime recenti indicano perdite annuali vicine ai 10 miliardi di dollari. Ruolo della task force: coordinamento tra FBI, Secret Service, IRS e diverse divisioni del Dipartimento di Giustizia per colpire i vertici delle reti e i canali di riciclaggio.

Impatto geopolitico: reti di riciclaggio cinesi offrono sempre più spesso servizi di “laundering-as-a-service”, su richiesta del truffatore.

I numeri generali del crimine legato agli asset digitali, forniti da Chainalysis, delineano un quadro di forte crescita per le attività illecite, sebbene queste rappresentino ancora meno dell’1% del volume totale delle transazioni crypto.

Dato Chiave (Anno 2025) Valore / Dettaglio Volume illecito totale in crypto 154 miliardi di dollari (+162% su base annua) Quota di Stablecoin nel traffico illecito 84% del volume totale Attori principali Entità sanzionate e stati (Russia, Iran, Corea del Nord) Fondi sequestrati dalla Strike Force Oltre 580 milioni di dollari (in 3 mesi)

L’iniziativa statunitense rappresenta un passo necessario. La regolamentazione e l’intervento delle autorità si dimostrano l’unico argine reale contro l’uso distorto dell’innovazione tecnologica, ripristinando un minimo di sicurezza in un settore troppo a lungo dominato dall’anarchia finanziaria.