La locomotiva d’Europa ha un serio problema di trazione. I dati diffusi dall’Ufficio Federale di Statistica tedesco (Destatis) relativi al mese di aprile 2026 rappresentano una vera e propria doccia fredda per Berlino: gli ordini reali nel settore manifatturiero sono crollati del 3,8% rispetto a marzo. Si tratta di un tonfo inatteso, nettamente peggiore rispetto alle attese degli analisti, che spegne sul nascere gli entusiasmi primaverili.

Se il mese di marzo aveva illuso i mercati con un incoraggiante +4,5% (dato peraltro appena rivisto al rialzo), aprile ha riportato la dura realtà dei fatti. Anche depurando il dato dalla naturale volatilità delle grandi commesse, la flessione si assesta su un identico e preoccupante -3,8%. Su base annua l’indice segna ancora un +1,6%, ma la tendenza di breve periodo fotografa una domanda in rapido e preoccupante deterioramento. Ecco il grafico tratto da Tradingeconomics che mostra la caduta:

La crisi dei settori chiave

Ma dove si annida esattamente il malessere dell’industria teutonica? I dati disaggregati colpiscono con precisione chirurgica il cuore pulsante del “Made in Germany”, confermando una debolezza strutturale che fatica a risolversi. Di seguito i cali più significativi:

Apparecchiature elettriche: un vero e proprio tracollo con un -16,3%.

un vero e proprio tracollo con un -16,3%. Ingegneria meccanica: -7,4%. Quando il mondo smette di ordinare macchinari tedeschi, è il segnale inequivocabile che gli investimenti produttivi globali stanno frenando. Se crolla la meccanica tedesca diventa un disastro.

-7,4%. Quando il mondo smette di ordinare macchinari tedeschi, è il segnale inequivocabile che gli investimenti produttivi globali stanno frenando. Se crolla la meccanica tedesca diventa un disastro. Settore automobilistico: -5,3%. Il fiore all’occhiello nazionale continua a soffrire, schiacciato tra una transizione tecnologica complessa, costi energetici e una domanda globale asfittica.

Questa paralisi si riflette specularmente sulla tipologia di beni richiesti: gli ordini di beni strumentali cedono il 2,9%, quelli di beni intermedi il 4,4%. A lanciare l’allarme più rumoroso sono però i beni di consumo, che precipitano del 6,7%, sintomo evidente di un potere d’acquisto che si sta prosciugando.

Il crollo della domanda europea

Analizzando la provenienza geografica delle commesse, il quadro assume contorni ancora più cupi, specialmente per le dinamiche interne all’Unione Europea. Nel complesso, gli ordini dall’estero segnano un -4,2%. Tuttavia, se la domanda dei paesi extra-Eurozona tiene faticosamente le posizioni con un +0,8%, è l’Eurozona a sprofondare: i partner europei hanno ridotto gli ordini alla Germania di un abissale 11,1%. L’Europa, in palese stallo economico, non compra più i prodotti tedeschi. Contemporaneamente, il mercato interno non funge da ammortizzatore, registrando un calo del 2,9%. Questo dimostra che quando la cattiva e ideologica gestione economica è applicata come sistema di governo, viene a danneggiare tutti

L’illusione delle vendite e le ricadute economiche

In questo scenario desolante, l’unico dato che galleggia è l’indice delle vendite, che ad aprile ha registrato un misero +0,1% sul mese precedente. Attenzione però alle facili illusioni: le vendite odierne non sono altro che l’evasione degli ordini incamerati nei mesi passati, da un lato, e possono essere incentivate dagli sconti effettuati per sfuotare magazzini dall’altro.

Le ricadute macroeconomiche di questa dinamica sono tanto ovvie quanto allarmanti. Senza un flusso costante di nuovi ordini, la produzione industriale è matematicamente destinata a contrarsi nei prossimi trimestri. Questo comporterà inevitabili ripercussioni sui livelli occupazionali e sulla crescita complessiva del PIL. Un deficit di domanda aggregata così marcato richiederebbe teoricamente un robusto intervento di stimolo statale, volto a sostenere i redditi e rilanciare gli investimenti pubblici. Tuttavia, la nota rigidità di Berlino sui vincoli di bilancio rende improbabile una seria manovra espansiva a breve termine. Il rischio concreto è un avvitamento recessivo, capace di trascinare verso il basso l’intera catena del valore europea, colpendo duramente i principali fornitori storici dell’industria tedesca, a partire dalle piccole e medie imprese italiane.