Fusione NextEra-Dominion: un colosso da 67 miliardi per saziare la fame di energia dell’IA

Mentre i giganti della tecnologia si preparano a spendere circa 700 miliardi di dollari quest’anno per espandere le infrastrutture legate all’IA e mantenere il vantaggio globale, il mercato energetico americano risponde con una mossa da manuale: una fusione colossale, che dovrebbe, almeno in teoria, facilità la fornitura dell’energia elettrica necessaria a questa espansione.

NextEra Energy e Dominion Energy hanno annunciato un accordo da 67 miliardi di dollari, interamente in azioni. Il risultato? La creazione della più grande rete elettrica regolamentata al mondo. Agli azionisti di Dominion andranno 0,8138 azioni NextEra per ogni quota posseduta. Alla fine, NextEra controllerà quasi il 75% della nuova entità, lasciando a Dominion il restante 25%. Gireranno quindi molte azioni, ma nessun cash.

I numeri del nuovo gigante energetico

Per capire la portata di questa operazione, diamo un’occhiata ai numeri della nuova società, che manterrà il nome NextEra Energy (ticker NEE a Wall Street)e quanto questa venga ad impattare direttamente sul mercato energetico americano:

Clienti serviti: 10 milioni di utenze.

10 milioni di utenze. Capacità di generazione: 110 gigawatt.

110 gigawatt. Copertura: Tutta la costa est degli Stati Uniti, dalla Florida fino al cuore dei data center nel nord della Virginia.

Tutta la costa est degli Stati Uniti, dalla Florida fino al cuore dei data center nel nord della Virginia. Modello di business: Oltre l’80% delle attività sarà regolamentato dai poteri pubblici.

Il CEO di NextEra, John Ketchum, ha definito l’accordo un “momento storico”, sottolineando come la domanda di elettricità stia crescendo a ritmi che non si vedevano da decenni. La parola chiave usata dai vertici aziendali è chiara: scala. Unire le forze non serve solo a diventare più grandi, ma a ottenere quelle efficienze finanziarie necessarie per comprare, costruire e gestire le reti in modo più economico. L’obiettivo dichiarato ai cittadini è mantenere basse le bollette: vedremo se la promessa di bollette leggere resisterà all’impatto con i costi reali.

Le ricadute sull’economia reale e il nodo normativo

Dal punto di vista dell’economia reale, questa fusione è un vero spartiacque. Costruire infrastrutture per oltre 130 gigawatt di nuove opportunità richiede investimenti enormi. È una spinta notevole per l’occupazione, per la produzione industriale di base e per lo sviluppo di nuove tecnologie. Parliamo di un flusso di capitali imponente che andrà a sostenere la crescita economica locale, fungendo da potente motore di spesa privata. Ricordiamo che i due reattori nucleari USA più recenti costruiti per la centrale Vogtle in Georgia sono costati 35 miliardi entrambe.

Tuttavia, c’è un ostacolo importante: i regolatori federali. A livello locale, c’è già una forte resistenza contro i nuovi data center, spesso accusati di far impennare i costi dell’energia per le famiglie. In alcune zone, le politiche energetiche restrittive e i protocolli verdi si sono scontrati frontalmente con i consumi voraci dei server, facendo schizzare i prezzi alle stelle e creando forti tensioni.

NextEra e Dominion si presentano alle autorità come la soluzione pronta all’uso: la comunicazione congiunta presenta un’azienda grande e solida, capace di finanziare l’espansione della rete senza scaricare i costi di costruzione sui cittadini. È una narrazione perfetta, musica per le orecchie di chi deve approvare l’accordo. Non a caso, il mercato ha già emesso il suo primo verdetto finanziario: le azioni di Dominion sono volate del 15%, mentre quelle di NextEra hanno tenuto le posizioni. Ovviamente questa è l’immagine che si vuole dare: la realtà dei fatti può essere molto diversa.

L’intelligenza artificiale guiderà l’economia di domani, ma per farlo ha disperatamente bisogno di cavi, tralicci e centrali oggi.