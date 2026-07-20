Francia al collasso termico: il PIL crolla sotto i colpi di tre canicole consecutive e lo shock energetico di Ormuz

Il governo di Parigi trema davanti ai termometri. La crescita economica della Francia sta evaporando sotto il sole cocente di tre ondate di calore consecutive che hanno paralizzato il paese tra maggio e luglio.

I dati reali costringono lo Stato a rivedere i piani. L’esecutivo ha già tagliato le stime di crescita del PIL per il 2026, abbassandole da uno 0,9% a un misero 0,7%.

Questa frenata non è teorica, ma tocca da vicino la vita quotidiana. I treni vengono cancellati per il rischio di deformazione dei binari. I cantieri edili si fermano per legge e i negozi si svuotano perché la gente resta chiusa in casa.

Un sondaggio condotto da Rexecode mostra che il 28% delle grandi aziende e delle imprese di media dimensione ha subito un impatto negativo diretto sulla produzione a causa del caldo.

Il settore più colpito resta la produzione agricola. Il ministero dell’Agricoltura francese stima già un calo del 4% per il raccolto del grano, nonostante l’aumento dei terreni coltivati.

Nel 2003 una canicola simile costò lo 0,3% di PIL in meno. All’epoca il valore aggiunto agricolo crollò del 15,4% con raccolti decimati e allevamenti distrutti.

Oggi l’agricoltura pesa meno sul PIL francese rispetto al passato (l’1,4% contro l’1,7% del 2003). Tuttavia, gli esperti stimano che una perdita del 10% del valore agricolo ridurrà il PIL totale dello 0,1% o 0,2%.

A questo scenario si aggiunge un altro elemento critico. Nello stesso periodo l’economia ha subito un forte shock energetico causato dal blocco dello stretto di Ormuz, che ha fatto impennare i costi di produzione per l’industria.

I dati macroeconomici confermano il rallentamento strutturale. La crescita su base annua nel primo trimestre del 2026 si è fermata allo 0,9%, contro l’1,3% dell’ultimo trimestre dell’anno precedente.

Periodo Crescita PIL su base annua (%) Q4 2025 1,3% Q1 2026 0,9% Previsione iniziale intero anno 2026 0,9% Previsione corretta intero anno 2026 0,7%

Allo stato attuale la crescita su base trimestrale è negativa, sia per un calo sensibile nell’export francese, sia perché i consumi interni non stanno triando. Siamo alla prima contrazione dal 2020. Un pessimo segnale.

Per adesso la crescita su base annua, nel secondo trimestre, si ferma allo 0,9%

La situazione costringerà lo Stato francese a intervenire con forti sussidi pubblici per salvare le aziende agricole e compensare le perdite delle imprese. Questo aumenterà la spesa pubblica, proprio mentre le entrate fiscali diminuiscono a causa del calo dei consumi e della produzione.