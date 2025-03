Finalmente il Gas Naturale nella UE inizia a scendere di prezzo

I prezzi di riferimento del gas naturale in Europa sono scesi mercoledì per il secondo giorno consecutivo a causa del clima più mite e dell’aumento dell’offerta di GNL, mentre la domanda cinese si indebolisce.

I futures sul gas naturale del TTF olandese, il benchmark per il commercio del gas in Europa, sono scesi dell’1,5% a 44,19 dollari (40,92 euro) per megawattora (MWh) alle 9:18 di mercoledì ad Amsterdam. Il prezzo dei futures front-month è sceso per il secondo giorno consecutivo, dopo il crollo del 3% di martedì, in seguito alla notizia che l’Ucraina e la Russia avevano concordato un cessate il fuoco parziale nel Mar Nero.

Il cessate il fuoco, tuttavia, rimane sfuggente in quanto la Russia ha posto delle condizioni per l’attuazione di un cessate il fuoco navale nel Mar Nero – la rimozione di alcune sanzioni sulle banche russe e sul commercio di agricoltura e fertilizzanti.

Tuttavia, i prezzi del gas in Europa hanno continuato a scendere mercoledì, grazie a un clima primaverile più mite nell’Europa nord-occidentale e a un aumento degli arrivi di carichi di GNL questo mese.

Le importazioni di GNL da parte dei principali Paesi consumatori dell’Europa nord-occidentale sono aumentate questo mese, secondo i dati di monitoraggio delle navi compilati da Bloomberg .

Nonostante il recente calo dei prezzi di riferimento del gas in Europa rispetto ai massimi di due anni raggiunti a metà febbraio, l’Europa continua ad attrarre GNL, mentre i prezzi spot del GNL in Asia rimangono vicini ai minimi di tre mesi a causa della domanda più debole.

L’Europa potrebbe avere mesi più facili per l’approvvigionamento di GNL, dato che le importazioni cinesi di GNL dovrebbero diminuire quest’anno, secondo le ultime stime di BloombergNEF . La Cina dovrebbe registrare il primo calo annuale delle importazioni di GNL dal 2022.

I prezzi del gas in Europa sono diminuiti da metà febbraio, poiché la stagione del riscaldamento e l’inverno stanno volgendo al termine e la produzione di energia solare ed eolica sta aumentando per riguadagnare una parte del mix di produzione di energia elettrica in Europa, dopo i prolungati periodi di calma di vento e di scarso soleggiamento in Europa durante l’inverno.

Il recente calo dei prezzi del gas naturale in Europa potrebbe anche offrire un po’ di sollievo ai prezzi dell’energia elettrica, che quest’inverno sono rimasti alti a causa del prezzo elevato del gas naturale.