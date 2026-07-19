Fiamme sul Mar Nero: droni colpiscono due petroliere. Bloccato l’export di greggio, scatta l’allarme sui mercati globali

Il Mar Nero è di nuovo un teatro di guerra totale, e questa volta il conto economico rischia di pagarlo l’intero pianeta. Un improvviso attacco con droni ha preso di mira due grandi petroliere, la Asia e la Nissos Ios, proprio mentre caricavano greggio al terminal del consorzio CPC, al largo della costa russa di Novorossiysk.

A bordo della petroliera Asia è scoppiato un pericoloso incendio. Le fiamme sono state domate dall’equipaggio, ma la paura e lo shock hanno costretto i tecnici a sospendere immediatamente tutte le operazioni di carico. Il ministero dell’Energia del Kazakistan ha confermato lo stop totale delle spedizioni via mare. Fortunatamente non ci sono vittime né sversamenti di petrolio nelle acque, ma il danno logistico ed economico è immediato.

Il terminal del consorzio Caspian Pipeline Consortium gestisce una quota enorme di idrocarburi per i mercati globali. L’immagine in alto mostra chiaramente quanto sia delicato il transito navale a ridosso delle coste in queste zone calde.

Ecco l’ironia amara e il grande paradosso di questa escalation. I droni, con ogni probabilità ucraini, intendevano colpire le rotte commerciali e le risorse della Russia. Nei fatti, però, hanno colpito le esportazioni di un Paese neutrale, il Kazakistan, provocando un danno collaterale pesante a un alleato indiretto. I mercati finanziari hanno reagito subito, con gli operatori che anticipano un forte rialzo delle quotazioni del greggio WTI e del Brent.

La pipeline CPC è un’arteria strategica lunga ben 1.510 chilometri. Essa collega i ricchi giacimenti kazaki del Mar Caspio con il porto russo sul Mar Nero. Da qui il greggio parte per i mercati globali, soprattutto europei.

Vediamo i dati principali per comprendere la portata reale del blocco energetico:

Indicatore chiave Valore ed impatto pratico Volume gestito dal CPC 1,58 milioni di barili al giorno Quota export del Kazakistan Circa l’80% del totale del greggio nazionale Navi colpite nell’attacco Petroliere Asia e Nissos Ios Stato attuale del terminal Operazioni interrotte per verifiche

La reazione del governo di Astana non si è fatta attendere. Il ministero degli Esteri kazako ha condannato con molta fermezza l’attacco, definendolo una violazione inaccettabile dei propri interessi economici vitali.

Secondo le autorità kazake, le parti in conflitto hanno ignorato un accordo precedente che serviva a segnalare le navi civili neutrali nel Mar Nero. Ora il Kazakistan sta valutando i danni e si riserva il diritto di chiedere pesanti risarcimenti legali in base al diritto internazionale.

Le conseguenze pratiche saranno immediate per i consumatori europei. Se le operazioni al terminal rimarranno bloccate a lungo, la riduzione improvvisa dell’offerta spingerà all’insù i prezzi della benzina ai nostri distributori. L’ennesima dimostrazione che la guerra moderna distrugge l’economia di tutti, anche di chi cerca di restarne fuori.