Esercito USA: da Giugno tutti dovranno passare lo stesso Test Fisico, uomini e donne. Non è una passeggiata

L’esercito degli Stati Uniti ha introdotto una revisione radicale dei propri standard di idoneità fisica al combattimento basati sul genere, richiedendo ora alle soldatesse di soddisfare gli stessi requisiti fisici dei loro colleghi maschi.

Il nuovo Army Fitness Test (AFT), precedentemente noto come Army Combat Fitness Test (ACFT), impone standard fisici identici per uomini e donne in tutti i ruoli di combattimento.

Comprende cinque prove: sollevamento pesi con tre ripetizioni, flessioni con rilascio delle mani e distensione delle braccia, sprint-trascinamento-trasporto, plank e corsa di due miglia.

In base alla nuova politica, i soldati di 21 specialità di combattimento devono ottenere un punteggio minimo di 60 punti per ogni prova e un punteggio totale di almeno 350, indipendentemente dal sesso.

“L’AFT a cinque prove è stato progettato per migliorare la forma fisica dei soldati, aumentare la prontezza al combattimento e aumentare la letalità delle forze armate”, ha dichiarato il servizio.

L’attuazione graduale dell’AFT inizierà il 1° giugno.

Un percorso più difficile per le donne

La politica valuta effettivamente le soldatesse con la stessa scala degli uomini, una mossa che dovrebbe ridurre significativamente il numero di donne che si qualificano per ruoli di combattimento.

Ad esempio, le donne di età compresa tra i 17 e i 21 anni dovranno ora sollevare almeno 140 libbre (63 chilogrammi), rispetto al precedente minimo di 120 libbre (54 chilogrammi).

Allo stesso modo, la corsa di due miglia dovrà essere completata in 22 minuti, un inasprimento rispetto al precedente requisito di 23 minuti e 22 secondi.

Questo cambiamento ha sollevato preoccupazioni tra esperti e sostenitori, poiché uno studio della RAND Corporation del 2022 ha rilevato che le donne fallivano già l’ACFT con “percentuali significativamente più elevate” rispetto agli uomini, anche quando era in vigore un sistema di punteggio basato sul genere.

Ciò contraddice anche i risultati di uno studio commissionato dall’esercito nel 2017, che consigliava di tenere conto delle differenze fisiologiche nell’addestramento piuttosto che applicare standard fisici uniformi.

L’AFT sarà somministrato due volte all’anno al personale in servizio attivo e una volta all’anno ai soldati della Guardia Nazionale e della Riserva.

I membri delle forze armate che falliscono il test per due volte consecutive saranno riassegnati a ruoli non combattenti o saranno congedati dall’esercito.