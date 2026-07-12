Elio, la Cina chiude i rubinetti: mercati nel panico e chip a rischio stop

La Cina ha deciso di bloccare, con effetto immediato, tutte le sue esportazioni di elio. Una mossa improvvisa che rischia di paralizzare l’industria globale dei semiconduttori e della tecnologia avanzata. Il tempismo di Pechino è letale: la decisione arriva mentre il mercato globale è già in ginocchio per il blocco totale della produzione in Qatar.

Il ministero del Commercio cinese ha liquidato la faccenda con una nota di due righe. Niente spiegazioni, niente deroghe per contratti già firmati, laboratori scientifici o ospedali. Chi ha dato, ha dato. Chi si aspettava le bombole per far respirare i propri macchinari ad alta tecnologia, dovrà aspettare tempi migliori.

Non siamo di fronte a una semplice richiesta di licenze di esportazione. Si tratta di un divieto totale che impedisce qualsiasi spedizione all’estero, indipendentemente dall’uso finale. Una misura protezionistica pura, che punta a blindare le scorte interne di Pechino in vista di tempi bui.

Il fattore Qatar: una tempesta perfetta

Ma perché due righe da Pechino fanno così paura? Semplice: il mercato mondiale dell’elio era già strutturalmente in riserva. Pochi mesi fa, una serie di attacchi missilistici ha colpito il complesso di Ras Laffan della QatarEnergy. I danni ai treni di liquefazione del gas naturale liquefatto (GNL) sono gravissimi.

Per riparare gli impianti del Qatar ci vorranno dai tre ai cinque anni. Poiché l’elio viene estratto principalmente come sottoprodotto della lavorazione del gas naturale, se si ferma il gas, scompare anche l’elio. Il Qatar da solo copre circa un terzo della produzione mondiale. Venendo meno quel rubinetto, il sistema è entrato in fibrillazione.

I prezzi dell’elio sul mercato spot sono già raddoppiati dall’inizio delle tensioni in Medio Oriente. Gli esperti temono che la carenza attuale superi i picchi storici più drammatici, trasformando un gas leggero in un incubo pesante per i bilanci aziendali.

Le ricadute economiche: chi rischia di fermarsi?

L’elio non serve solo a gonfiare i palloncini per le feste di compleanno. È una materia prima critica e insostituibile per l’economia moderna. Le conseguenze pratiche del blocco sino-qatariota colpiranno duramente settori strategici.

Fabbriche di semiconduttori: I chip per computer, auto ed elettrodomestici richiedono elio liquido per raffreddare i laser durante la produzione. Senza elio, le linee di montaggio si fermano.

I chip per computer, auto ed elettrodomestici richiedono elio liquido per raffreddare i laser durante la produzione. Senza elio, le linee di montaggio si fermano. Sanità avanzata: I macchinari per la risonanza magnetica (RMN) negli ospedali utilizzano l’elio per mantenere i magneti superconduttori a temperature vicine allo zero assoluto.

I macchinari per la risonanza magnetica (RMN) negli ospedali utilizzano l’elio per mantenere i magneti superconduttori a temperature vicine allo zero assoluto. Aerospazio e ricerca: Laboratori scientifici e aziende aerospaziali dipendono da questo gas per test e saldature ad alta precisione.

La logistica aggrava la situazione. L’elio liquido evapora progressivamente durante il trasporto; i fornitori hanno circa 45 giorni di tempo per consegnarlo all’utente finale prima che svanisca nel nulla. Inoltre, non esiste un mercato dei “futures” trasparente come per il petrolio: la crisi si manifesta direttamente con il taglio delle forniture e i contratti annullati per causa di forza maggiore.

Il gioco sporco di Pechino

I dati dicono che la Cina produce solo il 15% dell’elio che consuma, importando il resto. Eppure il blocco fa male. Il motivo è prettamente commerciale: le aziende cinesi si erano trasformate in intermediari globali. Importavano elio dalla Russia e dal Qatar per poi riesportarlo confezionato in Europa e in Occidente.

Nel febbraio del 2025, la Cina aveva siglato un contratto ventennale con il Qatar per ricevere 100 milioni di piedi cubi di elio all’anno. Ora quel canale è interrotto dal lato qatariota, e Pechino ha deciso che il poco elio rimasto, sia esso nazionale o russo, rimarrà dentro i confini della Repubblica Popolare.

L’Occidente si trova così stretto in una morsa. Da un lato i missili sul Qatar, dall’altro i decreti di Pechino. La transizione tecnologica e la produzione di microchip rischiano una brusca frenata, dimostrando quanto la globalizzazione delle catene di fornitura sia fragile quando si tocca un elemento invisibile ma vitale. Come nel gas naturale, ora tutto il mondo Occidentale dipende dagli USA.