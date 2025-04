Elezioni in Canada: anche i giovani sono stufi del Woke e votano conservatore

Anni di ideologia woke e il peggioramento della situazione economica generale, dopo lunghi anni di governo liberal-democratico in Canada, sta avendo degli effetti imprevisi sui giovani.

Una piovosa serata di marzo nella Columbia Britannica non ha impedito al ventinovenne Giancarlo Zorrilla di partecipare al suo primo comizio politico. Come molti giovani canadesi, Zorrilla è stanco dei liberali di Carney e ripone le sue speranze nel leader conservatore Pierre Poilievre, mentre il Partito Liberale cerca di ottenere un quarto mandato dopo che il globalista Justin Trudeau è stato costretto a dimettersi.

“È ora di cambiare”, ha detto Zorrilla a Bloomberg , mentre si recava a un comizio di Poilievre vicino a Vancouver. Anche se il primo ministro Justin Trudeau è fuori dai giochi, Zorrilla non si beve il rebranding dei liberali. ‘Sempre la stessa rock band’, ha commentato ironicamente.

Questa frustrazione sta montando tra i giovani elettori canadesi. Un tempo corteggiati con promesse di legalizzazione della marijuana e riforme ecologiche, i millennial e la generazione Z sono ora alle prese con prezzi delle case alle stelle e una crisi del costo della vita che ha mandato in fumo i sogni di una casa di proprietà e di un pensionamento anticipato. Aver inseguito il DEI e il Green non ha favorito una distribuzione migliore ddella ricchezza e ha lasciato i giovani con un pugno di mosche.

Mentre Poilievre ha trovato riscontro tra i giovani – circa il 39% dei 18-34enni sostiene i conservatori contro il 36% dei liberali, secondo Nanos Research , non abbastanza per catapultarlo in testa, ma comunque significativo. A meno di due settimane dal giorno delle elezioni, i liberali del primo ministro Mark Carney mantengono un leggero vantaggio complessivo, grazie anche al forte sostegno dei baby boomer canadesi.

Carney, 60 anni, è praticamente un estraneo per la generazione TikTok. La sua strategia politica è più orientata ai baby boomer che agli zoomers, come lo spot in cui lui e la star di “Austin Powers” Mike Myers si lasciano andare alla nostalgia per Mr. Dressup e The Tragically Hip. Buona fortuna a trovare un membro della Generazione Z che sappia chi è Howie Meeker.

Eppure è proprio quel fascino retrò che ha attirato elettori come Tracy Nice, una conservatrice di 64 anni che ha cambiato colore politico grazie alla mano ferma di Carney e al deterioramento delle relazioni tra il Canada e gli Stati Uniti.

“Carney mi sembra un uomo molto intelligente, calmo e riflessivo, di cui mi fido”, ha detto Nice. “E ovviamente la Banca del Canada e la Banca d’Inghilterra si fidavano di lui”.

Poilievre, nel frattempo, ha adottato un approccio diverso. Si è buttato a capofitto nell’era dei social media, abbandonando i completi eleganti per magliette attillate, occhiali da aviatore e persino fumando il narghilè con il proprietario di un negozio di shawarma su YouTube mentre chiacchierava di criptovalute. Il suo messaggio? Tagliare le tasse, ridurre la burocrazia e lasciare che i canadesi risparmino, il tutto avvolto in un’aria spavalda che canalizza il populismo online.

Come osserva Mark Jeftovic di Bombthrower.com , i baby boomer canadesi sono generalmente poco avvezzi alle durezze della vita:

La base liberale ha avuto vita facile per un decennio. Con una stampa compiacente e servile e un esercito fedele di baby boomer – presumibilmente gli unici che rispondono ancora alle chiamate dei sondaggisti sui loro telefoni fissi a disco rotante appesi al muro durante le pause pubblicitarie della CBC – accolgono con compiacimento e derisione qualsiasi resistenza alla prospettiva di altri quattro anni di demolizione controllata dell’economia canadese.

Le manifestazione dei liberali sono piene di signori di una ceta età, mentre i giovani stanno passando dall’altra parte, il tutto nonostante Carney posso giocare sull’ostilità di molti canadesi per Donald Trump.